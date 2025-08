Getty Capelli luminosi e bellissimi: la routine da provare

Capelli luminosi, che catturano lo sguardo, sani e lucenti: per chi sogna una chioma così la buona notizia è che esiste una routine composta da quattro passaggi con una formula potenziata da acido glicolico. E ora la possiamo acquistare con un piccolo sconto a un prezzo davvero conveniente.

L’ideale per chi presenta capelli porosi e spenti e vuole dare una svolta al proprio aspetto, magari proprio durante l’estate quando si sta di più all’aria aperta, si tende a uscire maggiormente e si ha voglia di sfoggiare un aspetto wow.

Si chiama Glycolic Gloss ed è la routine di L’Oréal Paris Elvive composta da shampoo, balsamo, trattamento laminazione 5 minuti e siero senza risciacquo e ora la si può acquistare in offerta.

Tutto sulla routine per capelli luminosi

La routine è composta da quattro step differenti che promettono di restituire una chioma lucente e bellissima, grazie anche a una formula arricchita con Gloss Complex con acido glicolico che agisce andando a riparare la fibra dall'interno e sigillando le cuticole mentre rende i capelli più luminosi.

La routine è composta da quattro passaggi ed è la soluzione pensata appositamente per offrire lucentezza ai capelli porosi e spenti. Una vera e propria coccola pensata per chi sogna capelli sani, belli da vedere e lucenti.

Ora la si può acquistare con un piccolo sconto, che si somma a un coupon che permette di risparmiare ulteriore 10% del prezzo per tutti coloro che decidono di aderire all’opzione “iscriviti e risparmia”.

Gli step della routine per capelli luminosi

Come anticipato sono quattro gli step che vanno a comporre la routine dedicata ai capelli di L’Oréal Paris Elvive. Ma nessun timore di doverci mettere troppo a completarla, infatti si tratta di passaggi veloci ma efficaci per sfoggiare la chioma che abbiamo sempre sognato.

Si parte con lo shampoo, che promette di riparare la fibra e di donare lucentezza ai capelli, applicato e sciacquato, si passa al balsamo che ha lo scopo di perfezionare la superficie del capello.

Il terzo step è quello dedicato al trattamento laminazione 5 minuti, un passaggio fondamentale perché, non solo va a sigillare le cuticole, ma dona alla chioma una lucentezza che dura a lungo. Va massaggiato su lunghezze e punte e lasciato in posa per cinque minuti, poi si sciacqua con abbondante acqua.

Ultimo passaggio quello con il siero senza risciacquo: si massaggiano tra le mani due pressioni di prodotto, poi si stende in maniera uniforme su lunghezze e punte. Questo ultimo step si può fare sia sui capelli asciutti sia su quelli bagnati.

Il kit per capelli lucenti in ogni stagione dell’anno, anche in estate quando si ha voglia di sfoggiare un aspetto ancora più favoloso. E tante sono le recensioni che sottolineano l’efficacia del trattamento utilizzato nella sua interezza: un set che ora possiamo acquistare a un prezzo decisamente più basso. Ma nulla ci vieta di provare anche solo uno dei prodotti per sfoggiare una chioma davvero favolosa.

