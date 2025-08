La crioterapia passa anche per i capelli. È la soluzione perfetta per mantenerli sempre sani

GettyImages Il potere della crioterapia sui capelli

Negli ultimi anni, la crioterapia – nota per i suoi benefici nel mondo del wellness e dello sport – è diventata una vera tendenza anche nella cura dei capelli. Ma perché il freddo fa bene alla nostra chioma? E quali strumenti possiamo usare per sfruttarne i benefici?

Il freddo che fa bene ai capelli: ecco perché la crioterapia funziona

La crioterapia per i capelli è un trattamento che utilizza temperature fredde, spesso vicine agli 0°C, per migliorare la salute della fibra capillare. Il freddo agisce sigillando le cuticole dei capelli, ovvero lo strato più esterno, rendendoli più lucidi, forti e resistenti alla rottura. Il principio si ispira all’uso di acqua fredda post-lavaggio, noto per chiudere le squame del capello e aumentarne lucentezza e compattezza. L’idea nasce proprio dall’osservazione che la fredda applicazione a livello cutaneo dona capelli più riflettenti e nutriti. La grande differenza rispetto ai trattamenti a caldo è che questi aprono le squame, mentre il freddo le richiude, mantenendo all’interno l’idratazione e i principi attivi dei prodotti utilizzati.

I principali benefici del freddo sulla nostra chioma sono:

Sigilla le cuticole: il freddo compatta la superficie del capello, rendendolo più liscio e meno poroso.

Aumenta la lucentezza: una cuticola ben chiusa riflette meglio la luce, regalando un effetto brillante naturale.

Riduce il crespo: i capelli trattati a freddo tendono ad assorbire meno umidità esterna, quindi meno effetto frizz.

Migliora la resistenza del capello: capelli più compatti e meno porosi si spezzano con minore facilità.

Stimola il cuoio capelluto: il freddo migliora la microcircolazione, contribuendo a rinforzare le radici.

Se ti vuoi prendere cura della tua chioma sfruttando il potere delle basse temperature, ecco alcuni tool e prodotti utili a creare una routine perfetta per capelli da sogno.

Piastra criogenica ”a freddo”

Addio calore, benvenuto al ghiaccio! La piastra criogenica è uno strumento professionale di ultima generazione per la cura dei capelli che sfrutta il potere delle basse temperature (fino a -18°C) per migliorare la salute e l’aspetto della fibra capillare. A differenza delle piastre tradizionali che utilizzano il calore per lisciare o modellare i capelli, la piastra criogenica lavora “a freddo” per rigenerare e sigillare il capello ed evitare il calore tradizionale, riducendo la rottura della fibra capillare e l’effetto crespo.

La Inverse Hair Conditioning System, ideata in Nuova Zelanda, è stata la prima piastra per capelli “a freddo” al mondo L’utilizzo è semplice: non richiede corrente, sostanze chimiche né calore: basta mantenerla in congelatore per alcune ore, poi applicarla sui capelli umidi. Il contatto ghiacciato sigilla la fibra capillare, rendendo i capelli lisci, morbidi e lucenti senza stress termico. Già dalla prima applicazione si noterà un miglioramento visibile in termini di morbidezza, lucentezza e gestione dei capelli.

Inverse Inverse Hair Conditioning System

Tool e prodotti con azione crioterapeutica

Per potenziare i risultati della piastra fredda, puoi integrare nella tua routine alcuni strumenti studiati per lavorare in sinergia con il freddo:

Spazzole massaggianti refrigeranti: stimolano il cuoio capelluto e migliorano la microcircolazione con un effetto calmante. Queste spazzole combinano setole in silicone morbido e un serbatoio d’acqua per offrire un massaggio rilassante e rinfrescante ovunque tu sia.

Gènerique Scalp Massage Comb Cooling Head Massager

Spray termorinfrescanti o “cryo mist”: sono trattamenti in formato liquido progettati per donare un’immediata sensazione di freschezza al cuoio capelluto e ai capelli. Ricchi di ingredienti idratanti e lenitivi, questi spray aiutano a sigillare la cuticola, aumentano la lucentezza naturale e preparano la fibra capillare a ricevere al meglio trattamenti a freddo, come la piega con piastra criogenica. Ideali anche nei mesi caldi o dopo l’attività fisica, questi prodotti regalano un boost di benessere e leggerezza, lasciando i capelli morbidi, profumati e visibilmente più sani.

Offerta Phyto Phytodetox Spray Rinfrescante

Almagreen Lozione spray Rinfrescante -fragranza menta

