Il profumo per capelli che idrata e protegge dal sole arriva dall’oriente. È la nostra nuova ossessione

Abbiamo trovato un olio che protegge i capelli dai raggi del sole, li idrata e al tempo stesso gli regala un profumo favoloso.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Capelli al sole

Un olio solare che protegge i capelli dai raggi del sole e al tempo stesso li profuma, creando una deliziosa scia e nutrendo la chioma in profondità. Per noi è questo il prodotto dell’estate! Capace di unire alla perfezione protezione, idratazione e una fragranza deliziosa.

Lo sapevi che è importante proteggere i capelli dal sole? I raggi solari infatti possono danneggiare sia il cuoio capelluto che le lunghezza, provocando fragilità e doppie punte. Proprio per questo gli esperti consigliano di usare una protezione solare. La soluzione è un olio, che arriva dall’Oriente, arricchito con filtro solare UVA e UVB. Protegge i capelli dall’esposizione, prevenendo danni e secchezza, inoltre idrata la fibra capillare, tenendo sotto controllo l’effetto crespo anche in condizioni di vento e umidità.

Il segreto è un ingrediente: l’Olio di Oud Puro che ha proprietà ristrutturanti ed emollienti, ma soprattutto un profumo avvolgente. Sui capelli asciutti ha un finish brillante, donando un tocco di luce senza appesantire la chioma. Infine il profumo è davvero strepitoso: sensoriale ed esotico, perfetto per lasciare la scia quando cammini.

Il prezzo? Meno di 20 euro, per un prodotto che userai tutta l’estate e non solo. Perché è essenziale proteggersi dai raggi del sole non solo durante la bella stagione, ma tutto l’anno! In più il flacone da 100 ml è comodissimo da tenere in borsa e da portare in viaggio per sfruttare il potere dell’Olio di Oud Puro per la tua chioma.

Come si usa l’olio protettivo per capelli

Conosciuto anche con il nome di oro liquido, l’Olio di Oud Puro ha un profumo ricco e legnoso, ed è diffuso soprattutto in Medio Oriente. Il nome oud infatti deriva dal termine arabo “al-oud”, che vuol dire “legno”. L’oud perciò viene estratto dall’Aquilaria, un albero che cresce nel sud-est asiatico.

Applicato sui capelli nutre in profondità il fusto capillare, rinforzandolo e creando un film protettivo. Si assorbe in fretta e non unge, donando una luminosità senza pari. Ma ciò che rende questo olio davvero speciale è il profumo: esotico, avvolgente e prezioso. Una fragranza che non passa inosservata e che ha persino proprietà calmanti e anti stress.

Ma come si usa questo olio? Per prima cosa distribuisci un quantitativo di prodotto sulle mani, poi applica sui capelli – asciutti oppure umidi – aiutandoti, se necessario, con un pettine. Se trascorri molto tempo in spiaggia o in piscina sotto il sole ricordati di riapplicare con costanza l’olio. Bastano pochi pump per proteggere tutta la chioma e ottenere una profumazione favolosa.

Terminata la tua giornata al mare potrai tranquillamente lavare i capelli con uno shampoo delicato, rimuovendo sia la salsedine (o il cloro) che l’olio. Una volta uscita dalla doccia non dimenticarti di riapplicare l’olio protettivo sui capelli. L’Olio di Oud Puro infatti è perfetto per nutrire e idratare la chioma prima di procedere con l’asciugatura, proteggendola dal calore del phon ed evitando il fastidioso effetto crespo in caso di asciugatura naturale.

Sconti, offerte imperdibili e must have beauty: trovi tutte le ispirazioni per lo shopping nel nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.