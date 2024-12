Questo spray protettivo è il rimedio definitivo per dire addio ai capelli crespi ed è in sconto per Natale

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Spray per capelli

Un prodotto miracoloso che elimina l’effetto crespo ed è anche in sconto per Natale? Si tratta dello spray Color Wow Dream Coat, divenuto virale su Instagram e TikTok grazie alla sua estrema efficacia.

Alzi la mano chi, almeno una volta, non si è ritrovato a combattere con i capelli crespi. L’effetto fizz d’altronde non risparmia nessuno, dalle chiome ricce a quelle lisce, rendendo i capelli opachi, secchi e decisamente disordinati.

La soluzione è uno spray che, in poche passate, crea uno scudo contro l’umidità, rendendo la chioma favolosa.

Cosa fare quando i capelli sono crespi: la soluzione

Viralissimo sui social, lo spray Color Wow Dream Coat si tampona sui capelli umidi e permette di ottenere una piega priva di effetto crespo. La chioma risulta lucida, lucente e resistente all’umidità, ma al tempo stesso leggerissima.

Merito della formulazione che non unge e non lascia depositi. Il polimero contenuto nel prodotto infatti viene attivato con il calore, sigillando ogni filo con una sorta di scudo impermeabile.

L’effetto antiumidità dura sino a 3 shampoo, mentre l’asciugatura è resa più semplice.

Cosa mettere sui capelli per renderli meno crespi

Lo spray Wow Dream Coat è studiato per diverse tipologie di prodotto. In offerta troviamo la versione per i capelli ricci. Un prodotto che combina i benefici di gel, siero e crema, rendendo la chioma boccolosa e stupenda senza l’utilizzo di strumenti a caldo. Il costo? Meno di 30 euro per un prodotto che dura a lungo e regala un risultato favoloso.

Troviamo poi lo spray Wow Dream Coat per capelli liscissimi e lunghi. Lucidante e anti-crespo, combatte le chiome porose e dona una lucentezza straordinaria. Lo sconto qui è del 3%, ma i risultati sono garantiti.

La versione perfetta per capelli normali dello spray, infine, è in offerta su Amazon, scontata dell’11%. La confezione è da 200 ml e costa meno di 30 euro. L’acquisto perfetto per chi cerca una soluzione per lo styling davvero efficace.

Come si usa lo spray Wow Dream Coat?

Ma come si utilizza lo spray Wow Dream Coat? Prima di tutto lava i capelli e applica il balsamo come fai di solito. Poi tampona i capelli con un asciugamano in cotone e dividili in piccole sezioni.

A questo punto spruzza su tutta la chioma e in modo uniforme il prodotto. Ricordati che i capelli devono essere umidi, ma non bagnati. Non utilizzare altri prodotti dopo. Per risultati eccellenti ricordati di applicare lo spray ogni 3 shampoo. In questo modo dirai per sempre addio all’effetto crespo.

Cosa fare quando i capelli sono crespi

I capelli crespi sono un bel problema, soprattutto quando l’umidità non dà tregua alla chioma, regalando un fastidioso e antiestetico effetto fizz.

Cosa fare per prendersi cura della capigliatura e contrastare il crespo? Prima di tutto non stressare la chioma con troppi lavaggi, piuttosto scegli i prodotti giusti. Uno shampoo e un balsamo anti-crespo andranno bene.

Dopo averli lavati non strofinare i capelli con l’asciugamano, ma tamponali delicatamente per evitare di eliminare gli oli naturali. Usa uno spray anticrespo su tutta la chioma, poi asciugala, cercando di usare il phon alla minima potenza.

