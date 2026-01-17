Tra grande bellezza e filosofia, Demi Moore è la nuova musa di Kérastase e sul set lascia a bocca aperta: il look con slip dress e maxi piega a New York

IPA Demi Moore

Non si può pensare a Demi Moore senza visualizzare per prima la sua immensa chioma corvina, luminosa e perfetta: profondamente legata a questo suo tratto distintivo, l’attrice ha spiegato più e più volte come i propri capelli rappresentino per lei il concetto di libertà. Per il mondo intero, invece, l’oggetto del desiderio, l’obiettivo a cui tendere, ammirati non senza una certa dose di invidia e meraviglia. Era del tutto prevedibile, dunque, che questi potessero divenire molto presto parte di un grande progetto: la protagonista di Landman 2 è il nuovo volto di Kérastase, ed il suo look sul set lascia davvero a bocca aperta.

Demi Moore splendida in slip dress di seta e onde da sirena sul set di Kérastase

“Ho vissuto, ho amato, ho imparato”, sono queste le parole con cui Demi Moore appare nella nuova campagna di Kérastase: il celebre marchio di haircare professionale ha a lungo corteggiato l’attrice candidata agli Oscar 2025 per averla come propria Global Brand Ambassador, nota al mondo per la sua presenza magnetica ed il suo spirito libero, prima ancora che per la sua aura da indiscussa icona di bellezza.

La sessantatreenne, con la propria chioma folta e lunghissima, incarna uno stile senza tempo, e letteralmente: se sul grande schermo, da Ghost a Proposta indecente, passando per Soldato Jane, l’abbiamo vista continuamente cambiare pelle (in senso letterale in The Substance) e capelli, nella vita di tutti i giorni le leggendarie lunghezze corvine sono parte integrante del suo signature look.

Sono molto più che semplicemente belle, ma simboleggiano per lei la sua sicurezza di sé e la sua libertà, in un mondo dove le donne, superata la soglia dei cinquant’anni, tendono ancora a sentirsi obbligate ad accorciare.

Eccola dunque, stupenda e fiera, dare sfoggio sul set di morbidissime onde da sirena a contornare alla stregua di un’aura lo slip dress nero in seta lucida e dalla silhouette semplice, come se non dovesse in alcun modo rischiare di adombrarle.

Demi Moore sul significato profondo della bellezza: “Bisogna essere autentici e accogliere la propria natura”

Sin dall’esordio elemento centrale della sua immagine, dalla la testa rasata al pixie cut, a pensarci bene i capelli di Demi Moore sono sempre stati utilizzati come strumento di trasformazione e racconto. Una concezione, questa, che rispecchia a fondo la filosofia di Kérastase, dove questi non sono da intendere come mero ornamento bensì come linguaggio di forza, sicurezza e libertà personale.

Il che coincide perfettamente anche con l’idea dell’attrice di empowerment femminile, la quale ha spesso e volentieri detto la sua in merito a temi quali ageismo e sessismo, impegno che le è persino valso l’inserimento nella lista TIME 100 delle persone più influenti.

A dir poco splendida negli scatti in bianco e nero della campagna che la vede protagonista, realizzati a New York dai fotografi Inez e Vinoodh, la star si è detta onorata per questo nuovo ruolo: “Credo che nei capelli ci sia un’energia unica. Incarnano le esperienze che abbiamo vissuto, la fiducia che abbiamo in noi stessi e la nostra individualità. Credo che lasciare che i nostri capelli si rivelino nella loro natura e raccontino la loro storia sia un atto liberatorio. Per me questo è il significato profondo della bellezza: essere autentici e accogliere la propria natura”.