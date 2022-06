Julia Garner, l’attrice che interpreta Madonna nel suo film biografico

Fonte: ANSA Biopic su Madonna, scelta Julia Garner

Non poteva che essere Madonna a dirigere un biopic su se stessa, del resto chi meglio di lei conosce la propria vita? Un’esistenza fatta di musica, eccessi e perovocazioni per una pop star che è stata sempre sulla cresta dell’onda riuscendo ad anticipare le mode e a interpretare i tempi. E ora è stata scelta quale sarà l’attrice che avrà il compito di interpretarla sul grande schermo: si tratta di Julia Garner, volto di tantissimi progetti di successo.

Chi è Julia Garner e perché è famosa

Clase 1994, Julia Garner negli ultimi anni ha macinato successi e consensi, ma sin dal suo esordio al cinema ne è stato riconosciuto il talento. Basti pensare che grazie a La fuga di Martha, pellicola che ha segnato il debutto sul grande schermo, aveva ottenuto una nomination ai Gotham Indipendent Film Awards.

Tanti riscontri, fino al 2016 quando il ruolo di Ruth Langmore nella serie tv Ozark le ha fatto vincere due premi Emmy e diverse nomination: dai Golden Globe agli Screen Actors Guild Award. Poi ha preso parte a Maniac miniserie Netflix, ha recitato in Modern Love su Amazon Prime e ha lavorato nel film drammatico The Assistant. Infine ha preso parte alla serie sulla più grande truffatrice di New York: Inventing Anna di Shonda Rhimes su Netflix. Tutti ruoli che l’hanno resa una delle interpreti più amate del momento, grazie al grande talento che ha dimostrato nel sapersi immergere ogni volta in ruoli differenti.

E interpretare la pop star Madonna potrà essere un altro importante tassello che segnerà un nuovo passo avanti della splendida carriera di Julia Garner.

Madonna, cosa sappiamo del biopic su di lei

A quanto pare erano in molte a essere in lizza per interpretare il ruolo della regina del pop, circa una dozzina le candidate tra le quali è stata scelta proprio Julia Garner che, secondo fonti di Variety, starebbe pensando di accettare la parte.

A produrre il film sarà la Universal Pictures, mentre a dirigerlo sarà proprio Madonna alla sua terza prova dietro la macchina da presa. E nessuno potrebbe raccontare meglio la storia di questa icona della musica e delle tendenze se non lei stessa.

Già in passato c’erano stati dei tentativi, che poi si sono arenati. Madonna, quando era stata annunciata la realizzazione di questo film, come riporta il Corriere della Sera, aveva spiegato: “Spero di trasmettere l’incredibile viaggio che la vita mi ha riservato come artista, musicista, ballerina. Una giovane che cerca di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Il fulcro di questo film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l’arte mi ha tenuto in vita. Ci sono tantissime storie da raccontare, e nessuno meglio di me può farlo. Ritengo importante condividere con la mia voce e la mia visione quella corsa sulle montagne russe che è stata la mia vita”.

Una vita, la sua, sempre sotto l’occhio attento dei riflettori, durante la quale Madonna ha provocato come artista e come donna, riuscendo sempre a guardare oltre l’orizzonte del tempo e delle mode per anticipare quello che sarebbe venuto. Una vita che presto potremo vedere raccontata, proprio dal suo punto di vista, sul grande schermo.