Chiara Ferragni come Madonna: rilancia il bustino cult ma in versione rock

Chiara Ferragni, sensuale pink lady: abito lingerie e gioielli vintage

Ci sono capi che non tramontano mai, talmente iconici da tornare ciclicamente di moda. Un esempio? Il bustino, quello iconico indossato da Madonna. Ed è difficile pensare a questo capo senza che la memoria torni alla pop star durante la serie di concerti del ‘90 Blonde Ambition Tour, oppure alla passerella del Festival di Cannes dell’anno successivo. A firmare il capo indimenticabile era stato Jean-Paul Gaultier. 30 anni dopo, un suo bustier dalle linee molto simili, lo ha sfoggiato Chiara Ferragni in una versione rock.

Chiara Ferragni, l’iconico bustino come Madonna ma versione rock

Cambiano le linee, ma non cambia la bellezza di un capo passepartout. Perfetto per un look da sera, ma magnifico anche con un paio di jeans e un chiodo di pelle, il bustino regala un tocco di carattere a un look. E lo sa bene Chiara Ferragni che lo ha indossato in pieno giorno, in una versione che lascia scoperto l’addome e che ha completato l’outfit con un paio di pantaloni e una giacca. Tutto total black. Sensuale e molto rock, ha sfoggiato un paio di scarpe con il tacco nere lucide.

Chiara Ferragni come Madonna, infatti il bustier di raso ricorda molto quello color carne sfoggiato dalla regina del pop durante il Blonde Ambition Tour del Novanta, poi riproposto, in una versione corta e bianca, anche sulla passerella del Festival di Cannes ’91.

Se quello di Madonna era conico sul seno, quello indossato dall’influencer digitale ha una linea più delicata ma la forma resta molto simile. Una rivisitazione in chiave nuovo millennio di un capo cult: come a dire che passano i tempi, ma la moda si adegua portando con sé il meglio e riadattandolo.

E sono stati tantissimi i like e i commenti alle foto pubblicate su Instagram da Chiara Ferragni, tra coloro che hanno voluto dire la loro non è mancato chi ha fatto riferimento al capo che Madonna ha contribuito a trasformare in leggenda.

Madonna, come la pop star ha reso iconici alcuni capi

Il tocco di Madonna per molto tempo ha contribuito a decretare il successo e a dettare le mode. Lo ha fatto più volte, segno di come la pop star sia riuscita ad anticipare i tempi, a indicare la strada da percorrere, a trasformare un capo nel must have del momento.

Lo ha sempre fatto con un pizzico di provocazione. Proprio come era accaduto nel corso del Blonde Ambition Tour quando la sua scelta di esibirsi in lingerie aveva fatto discutere molto. Ripensarci adesso dimostra solo come Madonna sia riuscita a fare, prima di tutte, qualcosa che oggi è assolutamente normale. Oltre al bustier, come non ricordare i look anni Ottanta fatti di pizzi e collane, l’abito da sposa di Like a Virgin, i crocifissi sfoggiati come accessori moda, oppure le vibes orientali con il chimono e ancora lo stile preso in prestito a Marilyn Monroe.

Un’icona fashion, che ha sempre dettato le tendenze. Senza dubbio tra i suoi capi più cult di sempre il bustino, che ha sfoggiato in tante versioni diverse. E che – come tutti i momenti di moda indimenticabili – non tramonterà mai. Parola di Chiara Ferragni, che ne ha mostrato su Instagram una sua personale versione rock.