IPA Federica Pellegrini, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Ci siamo, manca sempre meno a Milano Cortina 2026 e in attesa di vedere indossate le divise ufficiali alla cerimonia di apertura anche l’universo della moda è già in gran fermento: protagonista assoluto dell’evento sarà EA7 Emporio Armani, che ai Giochi Olimpici Invernali del prossimo febbraio sarà partner e Official Outfitter dell’Italia Team, e inoltre Olympic and Paralympic Eyewear Partner della manifestazione.

In piena Fashion Week Uomo è infatti stato proprio il rinomato brand ad animare la serata milanese, radunando sportivi di oggi, glorie del passato e volti del mondo dello spettacolo tutti agghindati a festa per celebrare l’atmosfera olimpica: non sono certo mancati all’appello Federica Pellegrini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, ma nemmeno Michelle Hunziker, Giuliano Sangiorgi, Gianna Nannini e Tedua. Chi avrà attirato maggiormente l’attenzione?

Federica Pellegrini, il look con pancione a vista da Armani

Non è passata inosservata Federica Pellegrini, e come avrebbe potuto, del resto? L’ex nuotatrice italiana ha da pochissimo annunciato di aspettare il suo secondo figlio da Matteo Giunta, con il giubilo dei fan, ed il pancione era piuttosto evidente avvolto nel look total Armani.

Eccola in foto con un basco in velluto impreziosito da borchie argento e nere sulla testa, una elegantissima tuta intera nera, modello scamiciato e con taglio gilet sovrapposto, indossata rigorosamente su camicia bianca, ed un paio di décolleté in vernice ai piedi.

IPA

Faceva un bel contrasto il rossetto rosso fuoco, mentre la borsetta scura completava il tutto in coerenza.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, stile e classe alla Milano Fashion Week Uomo

Con il loro caratteristico sorriso contagioso e la classe innata, anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno saputo farsi notare nella parata di star. Nuance d’elezione nella palette essenziale di EA7 Emporio Armani, a regnare durante la serata è stato l’intramontabile nero: era proprio questa la tonalità regina della mise della conduttrice italo-svizzera, splendida e raffinata avvolta nel suo soprabito avvitato con abbottonatura doppiopetto.

IPA

Accessori argentati, manicure color ciliegia e clutch morbida en pendant chiudevano il look mantenendo una certa eleganza di fondo. Ed ecco, insieme a lei, anche la figlia Aurora ed il futuro marito Goffredo Cerza.

IPA

A dir poco inseparabili, i due sono una coppia dal lontano 2017 e già genitori del piccolo Cesare Augusto (nato nel 2023). Pare che si sposeranno il prossimo 4 luglio, dopo che lui le ha chiesto la mano a Londra a fine 2024, proposta che ha suggellato la loro storia d’amore d’altri tempi, iniziata proprio nella capitale inglese.

Li vediamo in foto, favolosi, all’evento Armani con un outfit coordinato: mentre lei ha optato per un mini abito grigio antracite, fasciante, drappeggiato e dallo scollo monospalla, indossato con collant velati e cappotto nero al di sopra, lui ha scelto un rigorosissimo completo bluette, abbinato a camicia bianca e cappotto midi, con stringate in pelle ai piedi.