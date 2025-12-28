Ambra Angiolini a Domenica In sulla fine dell’amore con Renga: “Certe cose accadono”

IPA Ambra Angiolini

Un tuffo nel passato che sa di presente, di crescita e di quella verità senza filtri che la contraddistingue. Nella puntata di Domenica In del 28 dicembre 2025, Ambra Angiolini si è concessa una lunga chiacchierata con Mara Venier, dove ha ripercorso le tappe di una carriera che l’ha vista trasformarsi da idolo dei ragazzini ad attrice di cinema e teatro stimatissima. Con la sua solita ironia, Ambra ha messo subito le cose in chiaro, rifiutando gli auguri per una vita “tranquilla” e citando l’amico Ferzan Ozpetek: “No amore, sereno no, sereno mai”.

Ambra Angiolini a Domenica In: il legame indissolubile con Francesco Renga

Oggi Ambra Angiolini vive a Milano con la figlia Jolanda, mentre il figlio Leonardo è rimasto a Brescia con il papà. Una scelta dettata dal desiderio di non vivere i cambiamenti come una punizione, ma come un’evoluzione necessaria. Nonostante la separazione, il rapporto con Francesco Renga resta uno dei pilastri della sua vita: “Ho un rapporto stupendo con Renga. Bello in modo diverso, era bello quando stavamo insieme da fidanzati, ed è bello adesso che non lo siamo. Molti sui social dicono: ‘Perché non siete rimasti insieme‘, ma la vita non la decidi e certe cose accadono, e l’idea di avere una forma brutta di rapporto con un uomo che ho amato follemente non mi andava. Non l’ho fatto per i figli, l’ho fatto per lui, per ricordare come mai avevo deciso che poteva essere l’uomo della mia vita”. La vita accade, insomma, ed è anche il motivo per cui, nonostante la grande stima e l’affetto, non sono mai tornati insieme.

Il ricordo dell’inizio della loro storia è intriso di una tenerezza inaspettata. Ambra non era pronta ad aprirsi all’idea dell’amore in quel periodo, reduce da anni segnati da una malattia difficile da gestire, ma Renga è riuscito a scardinare ogni sua difesa: “La prima sera non abbiamo fatto niente, però ci siamo addormentati abbracciati, e lì ho capito che era la stessa anima che ci avvolgeva: è stata la cosa più romantica che mi sia mai capitata”.

Tra amori “spericolati” e un segreto nel cuore

Se Francesco Renga è oggi un porto sicuro (ha una nuova compagna), la vita sentimentale di Ambra continua a seguire quel mantra di Vasco Rossi che tanto ama: “Voglio una vita spericolata, Vasco è un grande filosofo: non dice ‘voglio una vita serena’”. Con estrema onestà, l’attrice ha ammesso di aver spesso amato più l’idea che aveva degli uomini che non gli uomini stessi, con un’unica eccezione: “Mi sono sempre innamorata di quello che volevo fare di quella persona, del ‘progetto’ che avevo, mai di quello che era davvero, forse solo con Fra mi è capitato su tutti”.

Oggi Ambra non è single, ma il suo attuale stato d’animo è avvolto nel mistero e in una sorta di incanto fanciullesco. Ha confessato a Mara Venier di vivere un amore platonico e segreto, lontano dalla stabilità che tutti cercano: “Non sono single, sono innamorata, ancora. Non c’è serenità, io sono innamorata ma lui non lo sa, come da piccoli. Io sono fidanzata con lui, ma lui non sa di essere fidanzato con me”. Una dichiarazione che lascia spazio a mille interpretazioni e che conferma ancora una volta l’animo indomito dell’artista.

