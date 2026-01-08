La Ruota della Fortuna, “incidente” dietro le quinte. Gerry Scotti ci scherza su

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gerry Scotti racconta un incidente a "La Ruota della Fortuna"

Giovedì 8 gennaio Gerry Scotti e Samira Lui tornano a far breccia nel cuore dei telespettatori con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Un appuntamento ormai amatissimo dal pubblico che, anche in questa serata, ha confermato lo smalto ironico e giocoso di Gerry Scotti.

Lo sa bene la campionessa Silvia che, dietro le quinte, è stata protagonista di un piccolo incidente subito sdrammatizzato in studio dal conduttore.

“La Ruota della Fortuna”, Gerry ironizza sull’incidente della campionessa

Nuova serata, nuovo giro di Ruota per gli amanti del game show più seguito dell’access prime time. Giovedì 8 gennaio Gerry Scotti è tornato in studio con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, sulle note dei Blues Brothers.

Energia, ironia e tanta voglia di divertirsi per il conduttore che, dopo aver accolto la sua storica compagna di viaggio Samira Lui, si è subito rivolto ai concorrenti.

Prima tra tutte la campionessa Silvia che, arrivata da Milano nella scorsa puntata, è riuscita a portarsi a casa 34.100 euro. Ad alimentare la simpatia di Gerry, che la definisce “la concorrente che se non ci fosse bisognerebbe inventarla“, non è solo la sua bravura nel trovare le soluzioni dei tabelloni.

Il conduttore si è infatti lasciato andare all’ironia raccontando un piccolo aneddoto avvenuto dietro le quinte: un incidente che ha reso ancora più memorabile la permanenza di Silvia all’interno dello show.

“Poco prima della sigla ci ha chiesto dell’acqua, noi gliel’abbiamo data, ma si è ingozzata. Per questo stava morendo, ci ha fatto preoccupare. Non morire qua, cerca di goderti tutto ciò che hai vinto”, ha scherzato Gerry.

La Ruota cambia campione e Gerry fa una confidenza

La piccola disavventura di Silvia non le porta grande fortuna. Nel corso della puntata la campionessa si è misurata con gli sfidanti Leonardo e Marco che, manche dopo manche, le danno filo da torcere.

Alla fine, e un po’ a sorpresa, è proprio Marco a conquistare il titolo di nuovo campione di puntata. Per lui la vera sfida inizia nella manche della Ruota delle Meraviglie, questa volta a tema cena.

La fortuna, però, non sembra essere dalla sua parte: le prime due buste si colorano subito di rosso. Marco non riesce a conquistare nemmeno la terza busta, quella che nasconde la definizione “Dei cretini è un successo“.

Una frase che diventa lo spunto perfetto per Gerry Scotti per lasciarsi andare a una confidenza divertita: “La sapevo perché io e dei miei amici abbiamo un gruppo su WhatsApp che si chiama ‘La cena dei cretini’”.

Fortunatamente, dietro l’ultima busta rimasta, si nasconde la spesa Lidl: un premio che Marco riesce comunque a portarsi a casa.

Un epilogo tutto sommato positivo per Marco che, nonostante la sfortuna nella manche finale, è comunque riuscito a portarsi a casa un premio in un clima sereno e leggero che rispecchia perfettamente lo spirito con cui La Ruota della Fortuna ha inaugurato questa nuova fase del programma.

Non a caso, già a inizio puntata, Gerry Scotti ha anticipato qualche novità per i prossimi appuntamenti: “Come avete visto siamo tornati alla normalità del dopo feste, sono tornate le manche storiche, ne arriveranno di nuove e ci saranno tante novità anche con i premi e i super premi”.

