Affari Tuoi, Herbert prende il posto di Stefano De Martino in una puntata disastrosa

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Stefano De Martino ad "Affari Tuoi"

Giovedì 15 gennaio Stefano De Martino è tornato a prendersi l’access prime time di Rai1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Un appuntamento che continua a macinare consensi e a conquistare il pubblico anche grazie all’ironia spontanea e a un clima sempre più rilassato che solo il conduttore napoletano è in grado di creare.

Ma questa volta, a sorprendere, è stato soprattutto l’inizio della partita. A guidare Rosmara nell’apertura dei primi pacchi, infatti, non è stato Stefano, ma Herbert Ballerina, che per qualche minuto si è preso la scena e le redini del gioco.

“Affari Tuoi”, Herbert Ballerina prende il posto di De Martino

Nella puntata di giovedì 15 gennaio, Rosmara, farmacista della provincia di Potenza, gioca con il numero 20 ed è accompagnata dal fidanzato Gabriele, conosciuto proprio in farmacia. Un legame che fa da sfondo a una serata in cui, ancora prima che la partita entri nel vivo, a prendersi la scena sono però Stefano De Martino e Herbert Ballerina: una coppia ormai affiatata che ad Affari Tuoi trova sempre spazio per improvvisare.

Tra i due lo scambio è immediato: battute, sguardi e tempi comici ormai rodati trasformano l’inizio della puntata in un momento leggero e fuori copione. Stefano lascia a Herbert il racconto della sua “invenzione” della serata, nascosta in uno dei pacchi blu, e poi gli cede persino il posto, spostandosi tra i pacchisti.

Herbert prova a fare il conduttore a modo suo: commenta e incita Rosmara, mentre Stefano osserva divertito. Un gioco di ruoli che funziona proprio perché nasce da una complicità evidente e che accompagna l’avvio della partita con un tono rilassato e familiare, ormai diventato una cifra riconoscibile del programma.

Stefano De Martino non riesce a raddrizzare la partita

I primi sei pacchi scorrono con Herbert Ballerina al comando e non regalano grandi soddisfazioni a Rosmara e Gabriele. Anzi, tra le prime uscite arrivano colpi pesanti: il pacco nero da 100mila euro e quello da 300mila, la cifra più alta in gioco. Un avvio in salita che si chiude con un dettaglio tutt’altro che incoraggiante: alla fine della prima tranche, i pacchi blu sono ancora tutti lì.

Alla prima chiamata del Dottore è ancora Herbert a gestire la trattativa e a proporre un cambio, che Rosmara decide di rifiutare. Poi Stefano De Martino torna al suo posto e qualcosa sembra cambiare, quasi come se la sua presenza riportasse un pizzico di fortuna in studio. L’atmosfera si alleggerisce e, quasi a segnare un’inversione di rotta, iniziano finalmente a uscire i primi pacchi blu, insieme a Gennarino.

Il Dottore ci riprova con un’offerta da 19mila euro, ma il rifiuto è immediato. Subito dopo, però, escono i 75mila euro, un altro colpo che mette Rosmara in difficoltà. “Non so giocare”, confessa. Stefano la rassicura: “La partita non è finita finché non è finita”. E il pacco successivo sembra dargli ragione: dentro c’è solo 1 euro.

Quando Rosmara rifiuta una nuova proposta di cambio, il quadro resta ancora, flebilmente, aperto: in gioco ci sono tre pacchi rossi e cinque pacchi blu. Il Dottore, ormai convinto di poter chiudere la partita a suo favore, tenta con un’offerta da 5mila euro, che la concorrente rifiuta senza esitazioni.

Restano i 20mila euro davanti a quattro pacchi blu. Stefano commenta: “Non so se augurarmi di trovare subito i 20mila e andare alla Regione o se difenderli”. Poco dopo arriva la doccia fredda: nel pacco della Valle d’Aosta ci sono proprio i 20mila euro. Nel suo numero 20, Rosmara aveva invece 500 euro.

Una partita da dimenticare: poche soddisfazioni, tanti colpi duri e la sensazione che nulla sia andato per il verso giusto.