La Ruota della Fortuna, Gerry coglie Samira impreparata: “Chiama la mamma”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ansa Gerry Scotti conduce "La Ruota della Fortuna"

Gerry Scotti torna ad animare la serata targata Mediaset con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, confermandosi ormai uno dei volti più solidi e riconoscibili del palinsesto. Al suo fianco c’è, come sempre, Samira Lui, con cui il conduttore ha trovato una sintonia sempre più naturale: battute, tempi comici e complicità sono diventati parte integrante del gioco tanto quanto tabelloni e lettere da girare.

Anche nella serata di giovedì 15 gennaio, risate e battutine non sono mancate. Questa volta, però, il filo conduttore è stato doppio: musica e identità regionali, trasformate subito in terreno fertile per scherzi e momenti leggeri che hanno dato il via alla puntata.

La Ruota della Fortuna, Gerry stuzzica Samira tra musica e dialetti

La serata del 15 gennaio a La Ruota della Fortuna si apre sulle note di Upside Down di Diana Ross. La band attacca, Gerry Scotti entra in studio e, come spesso accade, bastano pochi secondi perché tra lui e Samira Lui parta il gioco di battute e stuzzicamenti che accompagna ormai l’avvio di ogni puntata.

“Questa si intitola Upside Down. Se la facevo io a Milano, la chiamavo Su e giò, ma non è la stessa cosa. Per adesso è Upside, ma dovrebbe venire giù down, è Samira”.

La battuta arriva mentre Samira fa il suo ingresso in studio scendendo le scale in un minidress color rosa e raggiungendo Gerry prima che la gara cominci davvero.

Da lì il siparietto tra loro prende forma in modo naturale. La musica diventa un pretesto, i dialetti un gioco. Gerry le chiede la traduzione del titolo del brano in friulano, la lingua della sua regione. Samira ci prova, si ferma, sorride: “Ho un vuoto!“

“Chiamiamo la mamma”, scherza lui, raccontando che dietro le quinte la collega ha davvero chiamato casa per farsi suggerire il termine corretto.

Lei spiega così la confusione: “Io sto con lei tutti i giorni, che è milanese, poi torno a casa, dove c’è Luigi che parla in napoletano, ogni tanto dovrei tornare in Friuli”. Alla fine il dubbio si scioglie: “Si dice ‘di sore e di besott’”.

Leonardo, il nuovo campione con un buon bottino

Archiviato il piccolo incidente linguistico, il gioco entra nel vivo. Yersi, campionessa da Falconara Marittima, si confronta con Francesca, arrivata da Cascina in provincia di Pisa, e con Leonardo da Monza. La puntata procede tra manche equilibrate, mettendo in luce concorrenti preparati, intuitivi e capaci di tenere alta l’attenzione fino all’ultimo.

Alla fine, Leonardo riesce a conquistare il titolo di nuovo campione di puntata e arriva alla Ruota delle Meraviglie con un bottino già importante. Nell’ultima manche del gioco si misura con tre nuovi tabelloni a tema Raggi, giocandosi le ultime possibilità di aumentare la vincita.

La prima definizione non va a buon fine, ma con la seconda Leonardo trova subito la soluzione e accende il tabellone di verde. La terza, invece, si colora di rosso, mettendo fine alla sfida finale.

Il concorrente porta comunque a casa il contenuto della seconda busta, pari a 10mila euro, che si aggiungono ai 13.900 euro conquistati nel corso della puntata. Un risultato più che positivo, che gli vale il titolo di campione e una chiusura di serata decisamente soddisfacente.