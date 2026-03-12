Un bel po' di sfortuna ha travolto una splendida coppia, che avrebbe meritato ben altro. Ma perché tutto lo studio ha riso di loro?

IPA Affari Tuoi, puntata del 12 marzo: De Martino prende in giro la concorrente

Una puntata decisamente particolare, quella che ha visto la coppia di freschi sposi composta da Giulia e Matteo. In realtà al bancone, di fianco a Stefano De Martino, sono in tre. Il motivo? Lei è incinta del piccolo Leonardo, del quale viene anche mostrata un’ecografia. Di colpo però accade qualcosa in studio, che il conduttore non riesce a capire. Perché tutti prendono in giro Giulia?

Tutti ridono con Giulia

I concorrenti alzano il tono della voce, ridacchiano e piegano la testa su un lato non appena ricevono la parola. Aprono i propri pacchi e se la ridono, lasciando in totale confusione Stefano De Martino.

Il presentatore chiede spiegazioni e prova a capire. Scopre che tutti stanno prendendo in giro Giulia. Lo fanno però bonariamente. Lei è una persona che non può fare a meno di ridere. Vive col sorriso sulle labbra e questa sua estrema positività ha contagiato un po’ tutti.

Nel corso del tempo trascorso insieme, in attesa di poter sfidare il dottore, si sono legati, sviluppando quasi un rapporto d’amicizia. Tra persone che si vogliono bene è normale prendersi un po’ in giro, ma sorprende la reazione di Stefano. Lui infatti si è schierato con i concorrenti, facendo a sua volta il verso alla futura mamma. Peccato però che questo gran gioco non porti bene alla coppia. Una pioggia di rossi viene scoperta, trasformando la gara in una sorta di incubo. La concorrente, però, non perde mai il sorriso.

Una gara sfortunata

Una splendida storia, quella di Giulia e Matteo, che si conoscono da una vita. Ai tempi delle medie, infatti, erano migliori amici. La vita li ha poi separati e spinti in seguito a ritrovarsi. Ormai cresciuti, hanno scoperto di provare qualcosa l’uno per l’altra, tornando a condividere la quotidianità, ma con un sentimento diverso.

Una storia che avrebbe meritato una dose diversa di fortuna, e invece lungo la propria strada hanno fatto fuori tutti i rossi. Si sono infine ritrovati con un blu e il pacco nero, che hanno scoperto essere proprio tra le loro mani. Un colpo di fortuna in una gara tutt’altro che positiva. Giulia se lo è andato a prendere, accettando il cambio e rinunciando ai 15mila euro che la sorte le aveva dato.

Questa situazione le ha dato la chance di ottenere un’offerta notevole, tutto considerato. Ben 22mila euro, che lei non ha avuto il coraggio di rifiutare. Sarebbe stato un rischio eccessivo. Nel pacco nero però c’era di più. Per fortuna non troppo: 30mila.