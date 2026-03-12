Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA La Ruota della Fortuna, puntata che termina in lacrime

Una puntata decisamente interessante, quella del 12 marzo de La Ruota della Fortuna. Un nuovo campione è stato annunciato e il suo percorso ha dell’incredibile. Al termine della serata tutti si sono emozionati. Era di fatto impossibile trattenere le lacrime.

Il legame tra Gerry e Samira

Samira Lui è stata una delle vittime di Scherzi a parte e ha dovuto patire un’imboscata proprio durante le registrazioni de La Ruota della Fortuna. Abbiamo avuto modo di sentir parlare anche sua madre, contattata e coinvolta dalla produzione. La donna ha precisato che lei tiene tantissimo al suo lavoro e ha un ottimo rapporto con Gerry Scotti.

Questo è proprio evidente ogni serata, considerando il modo che i due conduttori hanno di scherzare tra loro. Lui ha sfoggiato alcune mosse coreografiche, in maniera ironica, per poi precisare quanto la sua collega sappia stare ampiamente allo scherzo:

“Lei sta spesso al gioco, anzi guardi è una delle caratteristiche che le riconoscono di più. Solitamente quando una è una bella donna, se la tira molto, invece devo dire che lei si presta sempre”.

Trionfo tra le lacrime

Alla fine della puntata troviamo Matteo come nuovo campione. Viene da Gragnano, in provincia di Napoli, ed è accompagnato da suo padre. È molto giovane ed emozionato, eppure è riuscito ad avere la meglio sulla precedente campionessa.

Si è presentato alla ruota delle meraviglie con ben 14.300 euro e la possibilità di vincere una nuova macchina. Per riuscire a ottenerla, però, deve rispondere in maniera corretta alle tre domande finali.

Nulla di fatto, però, con ben due rossi e un solo verde. Non ha perso il proprio sorriso, anche perché nelle buste mancate c’erano 100 e 5mila euro. Quanto lasciato, dunque, non gli avrebbe cambiato la vita.

La risposta esatta, invece, lo spinge a gettarsi le mani sul viso. Come detto, la puntata termina in lacrime, quelle di Matteo e di suo padre soprattutto. Gerry Scotti annuncia infatti ben 100mila euro vinti.

Il nuovo campione non riesce a crederci. Niente auto per lui ma un totale di ben 114.300 euro. Il presentatore fa i suoi complimenti e spinge il concorrente a correre da suo padre. Samira gli dice che è totalmente meritata questa ricca vittoria e, guardando alla ruota, svela la busta con i 200mila. Non c’è però delusione nell’averli mancati, e infatti ecco il suo commento di cuore: “Chi se ne frega”.