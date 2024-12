Matrimonio in inverno: il menù perfetto per la stagione

Fonte: 123RF Tavolo di un matrimonio invernale

Sposarsi nei mesi invernali potrebbe portare con sé numerosi vantaggi. Oltre a poter contare su sontuose decorazioni natalizie e su una cospiscua riduzione di budget rispetto all’estate, gli sposi avranno anche l’imbarazzo della scelta in termini di menù. Portare in tavola pietanze calde e gustose è un ottimo modo per coccolare gli ospiti, offrendo loro un’esperienza piacevole sotto molteplici punti di vista.

Tra bevande fumanti, sapori speziati e golosissimi dolci, le opzioni a vostra disposizione sono molteplici, anche a seconda del tipo di fiori d’arancio che abbiate in mente. State cercando un perfetto menù per il vostro matrimonio invernale? Ecco qualche idea da portare in tavola.

Qual è il perfetto menù per un matrimonio in inverno

Dagli antipasti ai secondi, la stagione invernale può regalare moltissime gioie in ambito culinario. Che si tratti di piatti rustici e conviviali, perfetti per una cerimonia informale, o di elaborate pietanze gourmet, le ricette da portare in tavola nel periodo più freddo dell’anno sono moltissime. Se quindi state organizzando i vostri d’arancio nei mesi compresi tra dicembre e gennaio, ecco qualche suggerimento per un menù stagionale ad hoc.

Spezie a volontà

Un ottimo modo per “scaldare” i vostri invitati a tavola, è quello di preparare per loro diverse ricette speziate. Che si tratti di cumino o rosmarino, regalare anche ai piatti tradizionali un sapore più forte e deciso è una mossa sempre vincente.

Scegliete cibi semplici

Volete creare un menù che stupisca davvero i vostri ospiti? Invece di introdurre cibi nuovi e sconosciuti, puntate su ingredienti semplici giocando con la presentazione. Discutete quindi con lo chef la possibilità di impiattare le vostre ricette preferite in modo più creativo e accattivante.

Puntate all’equilibrio

Anche se i piatti caldi e sostanziosi sono spesso protagonisti dei menù di matrimoni invernali, sarebbe bene cercare di mantenere un equilibrio. Provate quindi ad inserire nel menù anche delle pietanze a temperatura ambiente, come insalate stagionali, insieme a paste e stufati più corposi. In questo modo, gli ospiti non saranno troppo sazi per scatenarsi sulla pista da ballo.

Raccontate la vostra storia d’amore a tavola

Una selezione sofisticata di piatti stagionali sarà sicuramente apprezzata dai vostri ospiti, ma avrà un impatto ancora maggiore se sceglierete ricette che raccontino in qualche modo la vostra relazione. Pensate ad esempio ai pasti più memorabili che avete condiviso durante la stagione invernale, oppure includete i piatti preferiti della vostra infanzia, il primo piatto che avete condiviso come coppia o le ricette delle vostre serate speciali.

Idee per un menù di matrimonio invernale

Verdure e frutta di stagione sono degli ottimi alleati se state organizzando un pranzo matrimoniale nei mesi invernali. Lasciatevi quindi ispirare dai sapori di questo periodo per selezionare le ricette più adatte al vostro menù. Se siete a corto di idee, tuttavia, ecco una serie di suggerimenti da portare in tavola, dagli antipasti al dolce.

Appetizer ed antipasti

Gli antipasti in formato mignon sono un ottimo biglietto da visita per qualsiasi cerimonia di nozze invernale. Tra le proposte più gettonate potrebbero esserci delle tartine natalizie, ripiene con ricotta e guarnite con mirtilli rossi.

La frutta secca è un altro grande classico dei mesi invernali, e può dar luogo ad abbinamenti molto suggestivi per le vostre entrée. Grandi protagonisti saranno inoltre i fritti in tutte le loro varietà: dalle verdure in pastella alle palline di formaggio filante, queste ricette calde e croccanti sono perfette quando fuori le temperature diventano molto basse.

Fonte: 123RF

Infine, potreste decidere di puntare sui classici taglieri di charcuterie, abbinando a salumi e formaggi miele e confetture di stagione.

Primi piatti per un matrimonio

Se cercate un piatto gourmet che possa comunque riempire lo stomaco dei vostri ospiti, potreste scegliere dei classici ravioloni con un ripieno stagionale. I più consigliati? Zucca e funghi. Anche i risotti, sovrani incontrastati dei pranzi invernali, sono un’ottima alternativa, e possono essere realizzati in versioni molto sofisticate, che includono tarturfo, porcini e spezie.

Se volete inserire un secondo primo piatto più leggero ed healthy, impossibile non puntare su zuppe e vellutate. Create il mix che preferite, selezionando cereali, legumi e verdure. Rendete il tutto ancora più appetitoso con dei croccanti crostini, perfetti per la stagione.

Secondi piatti e contorni

La tradizione vuole che nella stagione invernale la carne sia preferita al pesce. In particolare, pensate a ricette a base di cacciagione o selvaggina, soprattutto se avete optato per una location di matrimonio in montagna. Se proprio non potete rinunciare al pesce, le varietà più adatte sono baccalà e salmone.

Come contorno, impossibile non pensare ad un’insalata di stagione, con rucola, fette di mela e formaggio di capra. Ma anche intramontabili patate a forno, funghi e broccoli. Se avete pensato ad un menù vegan, infine, i vostri migliori alleati saranno sfornati e soufflé di verdure.

Idee per dessert e torta

Se nei mesi estivi il gelato, in tutte le sue varianti, è il dessert più amato dagli sposi, in inverno le opzioni sono più di una. In particolare, si potrebbe pensare ad una stazione interattiva, in cui gli invitati possano gustare crêpes, ciambelle e waffle realizzati e guarniti sul momento.

Anche muffin e cupcake sono sempre molto apprezzati, e potreste pensare anche di introdurre sul buffet crostate con mele o visciole. Se state cercando un’idea che possa lasciare i vostri ospiti senza parole, una fontana di cioccolata calda è quello che fa al vostro caso.

Fonte: 123RF

Infine, la torta nuziale. Approfittando del clima invernale, il consiglio è quello di puntare su un dolce di colore bianco, come prevede la tradizione. Non temete ad ogni modo di osare con ripieni e guarnizioni: in base al vostro gusto, i classici crema, cioccolato e nocciola potranno anche essere sostituiti da sapori più ricercati.

Le bevande

Nella stagione invernale sono i vini rossi a farla da padrone su tutte le tavole. Decisamente promossi anche nella variante brûlé, magari da accompagnare ad un buon dolce.

Pensate anche ad un angolo da dedicare alle bevande calde come té, infusi e caffè aromatizzati per uno spuntino nel pomeriggio. Per il dopocena, invece, puntate pure su liquori e distillati dal sapore forte, come whisky e grappa.