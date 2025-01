Lista nozze e regali: i trend del 2025

Fonte: iStock Regali di nozze

Tra i compiti che gli sposi sono chiamati ad assolvere durante l’organizzazione di un matrimonio, c’è anche quello della creazione di una lista di nozze. Un’operazione tutt’altro che semplice, che ha visto nel corso degli anni le coppie di fidanzati alle prese con lunghi elenchi di regali per familiari e amici, fiduciosi di poter ricevere un dono a lungo sognato.

Col tempo le consuetudini nuziali sono notevolmente mutate, e anche la lista nozze ha subito una grande evoluzione: se in passato si trattava di una lista in cui figuravano soprattutto oggetti per la casa, oggi vi fanno capolino doni decisamente meno tradizionali. Una tendenza destinata a durare anche nel 2025, che in fatto di wedding registry promette molte sorprese. Curiosi di scoprire i trend in fatto di regali e lista nozze per i prossimi 12 mesi? Ve li sveliamo in questa guida.

Quali sono i trend per le liste nozze nel 2025

La lista nozze è una consuetudine a cui pochissimi sposi possono rinunciare. Anche nel 2025. Se la tradizione sembra destinata a rimanere, il suo contenuto sarà comunque molto differente: terminati i tempi in cui si compravano per le coppie solo articoli per la casa, ci sarà invece maggior spazio per esperienze e beni non materiali. Le tendenze si allontaneranno infatti da soluzioni tradizionali come pentole, padelle e porcellane raffinate poiché moltissime coppie arrivano all’altare già mature e conviventi. Il tutto, a vantaggio di doni non concreti come esperienze e viaggi.

Di questa rivoluzione sembrano esser certi gli esperti del settore, che sul magazine Brides hanno identificato alcuni tra i trend legati a lista nozze e regali che vedremo trionfare nei prossimi 12 mesi. A quanto pare, le coppie si orienteranno verso doni personalizzati, di lusso e basati su avventure e abbonamenti, che si allineeranno ai loro valori e interessi condivisi. Anche gli invitati, quindi, dovranno muoversi su opzioni di questo tipo, mettendo al centro delle loro scelte le passioni e lo stile di vita della coppia di futuri coniugi.

Chi sarà chiamato a realizzare un wedding registry nel 2025 potrà comunque muoversi su diversi binari, regalando nuovi accenti anche alle proposte più tradizionali. Ma quali saranno i trend per le liste nozze destinati a ricoprire un ruolo sempre più importante? Di seguito, elenchiamo alcuni tra i più popolari.

Regali semplici e pratici da usare ogni giorno

Tra le proposte che gli esperti consigliano maggiormente per il 2025 ci sono regali pratici, destinati a sostituire oggetti e utensili poco utilizzati. Soprattutto dopo la pandemia di Covid-19, infatti, ci si è resi conto di quanto servizi di posate in argento o secchielli per il ghiaccio possano finire in fondo alla credenza senza mai essere stati utilizzati. Molto meglio puntare su oggetti di uso quotidiano, anche lavorati e ben rifiniti, come tazze in ceramica fatte a mano, tovagliette e tovaglioli di stoffa, oppure un vaso da riempire con fiori freschi appena tagliati. Utensili che spesso si danno per scontati ma che, con un pizzico di creatività, possono diventare un regalo perfetto.

Articoli per la casa in colori audaci

I colori vivaci per l’arredamento sono in ascesa da diversi anni, ma la maggior parte delle liste nozze di oggi punta su tinte neutre, con pezzi di arredamento in crema, bianco, nero e beige che si adattano a diversi stili estetici. Questa tendenza è comunque destinata a cambiare nel 2025: sempre più coppie stanno scoprendo il fascino delle tonalità audaci e brillanti, e gli ospiti rispondono con regali altrettanto vivaci.

Se le nuance neutre sono destinate a finire nel dimenticatoio, la lista andrà aggiornata di conseguenza: via libera a mobili ed accessori in colori come verde acqua, giallo senape o succoso mandarino. Dopo essersi, ovviamente, consultati con gli sposi sullo stile scelto per la propria abitazione.

Esperienze al posto di oggetti (con un tocco di lusso)

Da diversi anni sempre più coppie scelgono di creare un fondo per la luna di miele che si sostituisca alle liste nozze tradizionali. Gli esperti prevedono che questa tendenza continuerà a crescere nei prossimi anni, complice soprattutto l’aumento di budget predisposto per i viaggi di nozze, con trasferte più lunghe e destinazioni lontane che indicano il desiderio delle coppie di vivere più esperienze condivise.

Per il 2025, quindi, i neosposi inseriranno sempre più pacchetti di luna di miele di lusso nelle loro liste nozze, con esperienze su misura che vadano da safari di lusso e soggiorni su isole private, a percorsi gastronomici curati. In alcuni casi, le coppie sceglieranno addirittura di affidarsi ad un assistente specializzato, che si occupi di ogni singolo dettaglio dell’esperienza: sarà lui a gestire trasferimenti privati in aeroporto ed organizzare esperienze esclusive locali, come crociere al tramonto o cene con chef privati.

Abbonamenti di diverso tipo



Oltre alle esperienze e agli oggetti di uso quotidiano, gli esperti segnalano un numero crescente di coppie che richiedono regali basati su abbonamenti nelle loro liste nozze. Si tratta di un regalo molto personale, che mette al centro le passioni degli sposi e che trasforma in un’alternativa originale le più classiche proposte della lista nozze.

Una volta appurati gli interessi principali dei futuri coniugi, si possono quindi passare in rassegna diversi tipi di abbonamento, mensili o annuali, che potrebbero fare la loro gioia. Si può trattare di sottoscrizioni di diverso tipo, che riguardino viaggi, teatro, riviste oppure cibo ricercato. Ma anche libri, per gli appassionati di letture, o ingressi a musei e centri benessere.

Contributi di beneficenza

Se molti regali possono essere direttamente indirizzati ai neosposi, altri riguardano invece chi è meno fortunato: gli esperti prevedono infatti che sempre più coppie chiederanno agli ospiti di donare per una causa a loro cara. L’aumento di nozze etiche, infatti, non si traduce solo in menù rispettosi dell’ambiente e abiti da sposa di seconda mano, ma anche in regali solidali.

I festeggiati possono quindi elencare le loro associazioni di beneficenza preferite nella lista nozze, incoraggiando gli ospiti a donare invece di fare regali materiali. Questa soluzione si addice in particolare alle coppie che sentano di avere già tutto ciò di cui si possa avere bisogno, e che quindi vogliano evitare sprechi e oggetti superflui.