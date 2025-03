Ilary Blasi, fuga a Bora Bora con Bastian e la figlia Isabel

Vacanza lussuosissima per Ilary Blasi e Bastian Muller, che hanno portato con loro anche la piccola Isabel in Polinesia

Vacanza super lusso per Ilary Blasi, che prima di tornare in onda con il suo nuovo programma The Couple, ha deciso di concedersi dei momenti di relax insieme al compagno Bastian Muller e alla figlia più piccola Isabel. Una fuga dal tran tran in un vero e proprio paradiso terrestre, quello di Bora Bora, nella Polinesia francese.

Ilary Blasi, la vacanza super lusso a Bora Bora

Una fuga in una delle mete più apprezzate dai celebs quella di Ilary Blasi che, prima di ripartire con i suoi impegni in tv, ha voluto ricaricare le batterie a Bora Bora, nella Polinesia francese. La conduttrice ha scelto una location esclusiva per la sua vacanza super lusso, che sta trascorrendo in compagnia di due persone speciali: il compagno Bastian Muller e la sua figlia più piccola, Isabel Totti.

“Con Bastian ho riscoperto il piacere di viaggiare, sto visitando tantissimi Paesi e ne abbiamo tanti altri da vedere nella nostra lista”, aveva confessato Ilary durante la sua ultima intervista a Verissimo, nel salotto dell’amica Silvia Toffanin.

Sul suo profilo Instagram si è lasciata fotografare in aeroporto mentre guarda la pista di decollo e atterraggio, poi ha pubblicato un video che mostrava la vista dal finestrino dell’aereo, con le acque cristalline di Bora Bora, un vero e proprio paradiso terrestre. Blasi si sta concedendo ogni tipo di lusso e comfort, tra degustazioni di cibi prelibati e tipici del luogo e un alloggio sulle celebri palafitte che fanno parte della struttura del Four Season Resort.

Ovviamente non si tratta di una vacanza low cost: il volo di sola andata supera i 1.000 euro, mentre il soggiorno in un lussuoso resort come quello in cui sta alloggiando la conduttrice potrebbe arrivare a circa 30.000 euro a settimana. Del resto non è un caso che si tratti di una delle mete preferite dai vip, che proprio in questi luoghi ne approfittano per rilassarsi e godere delle spiagge bianchissime e del mare cristallino.

Ilary Blasi, i nuovi progetti in tv

Per Ilary Blasi si tratta di un momento di rinascita: l’amore con Bastian Muller procede a gonfie vele, tanto che nel giorno di San Valentino la conduttrice aveva condiviso su Instagram uno scatto della sua mano insieme a quella del compagno, dove apparivano in bella vista delle fedine all’anulare. I due anelli hanno fatto subito pensare a una proposta di nozze imminente, e del resto lei non si è mai chiusa all’idea di risposarsi.

Ma le novità non riguardano solo la vita sentimentale: Ilary Blasi sarà impegnata nelle prossime settimane nella conduzione di The Couple, il nuovo programma di Canale5 che partirà subito dopo la fine del Grande Fratello. Si tratterebbe del Gran Hermano Duo, ovvero dello spin off del Grande Fratello spagnolo, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena.

È previsto l’ingresso di personaggi famosi impegnati in relazioni amorose, in fase di frequentazione o con un passato sentimentale condiviso, ma ci sarà spazio anche a triangoli, con l’incursione di ex fidanzati. Ilary non si fermerà qui: dopo The Couple, in estate la conduttrice tornerà a presentare Battiti Live con l’amico e collega Alvin.