Matrimonio, consigli per regalare soldi agli sposi in modo elegante

123RF Regalare soldi a un matrimonio

Nonostante il proliferare delle liste nozze, regalare soldi a un matrimonio continua ad essere una consuetudine molto diffusa. In effetti non c’è assolutamente nulla di sbagliato in questa decisione: anche gli esperti di galateo concordano sul fatto che sia assolutamente accettabile regalare denaro a un matrimonio, una buona notizia sia per le coppie che per gli invitati.

Scrivere un biglietto sincero e inserire del denaro o un assegno in una busta richiede in effetti molto meno sforzo che comprare un regalo tradizionale, semplificando le cose per tutti. Eppure questa pratica può essere declinata anche in modo più elegante, sostituendo le banconote con delle alternative altrettanto concrete.

Perché regalare soldi agli sposi

Passano gli anni ma alcune tradizioni legate ai matrimoni continuano ad andare per la maggiore. Oltre al classico lancio del bouquet e al primo ballo degli sposi, un’usanza che sembra destinata a non tramontare mai è quella di regalare denaro alla coppia.

Ricevere dei soldi permette agli sposi di utilizzare i contanti nel modo che ha più senso per loro: che si tratti di una nuova casa, di una luna di miele da sogno o di saldare debiti legati all’organizzazione del sì, questo tipo di regalo aiuta le coppie in modo concreto. Ciò non vuol dire, tuttavia, che amici e parenti siano obbligati a presentarsi al matrimonio portando con sé un mazzetto di soldi: essere creativi e aggiungere un tocco sentimentale è quello che aiuta a fare la differenza, trasformando una consuetudine navigata in un pensiero unico nel suo genere.

Quanto denaro dovrebbero regalare gli invitati a un matrimonio?

Le regole standard di galateo indicano che gli invitati dovrebbero considerare il proprio budget e la relazione con la coppia quando scelgono un dono di nozze in denaro. Tuttavia, si consiglia di spendere tra i 100 e i 150 euro, sia che si tratti di denaro sia che si scelga un regalo materiale. Questa cifra può salire a 150-250 euro se si è molto vicini alla coppia, se si ha un budget più ampio o se si porta un accompagnatore. Naturalmente, chi lo desidera può donare di più, ma nulla oltre i 250 euro è previsto o richiesto.

Idee per regalare denaro in modo elegante

Dite addio alla classica busta con i contanti al suo interno: se proprio volete regalare del denaro aggiungete un piccolo tocco personale per rendere il tutto più elegante.

Abbinate sempre il denaro a un biglietto

Invece di inserire semplicemente i contanti in una busta, allegate un biglietto di auguri scritto a mano, così da rendere il regale un po’ meno impersonale. Sicuramente anche altri invitati avranno avuto la stessa idea, e per differenziarvi è importante scrivere parole personali, che raccontino il vostro sostegno alla storia d’amore dei festeggiati.

Usate una piattaforma digitale

Portarsi dietro una busta con denaro contante durante il ricevimento nuziale potrebbe rivelarsi particolarmente scomodo, ma anche generare dell’ansia. In alternativa, potete inviare la somma in modo digitale, approfittando delle piattaforme di money exchange come Revolut o PayPal. In molti casi, questi servizi permettono anche di scegliere una card digitale personalizzata.

Trasformate la somma in una gift card

Le gift card sono un ottimo modo per permettere alla coppia di scegliere ciò che desidera. Le migliori sono ovviamente quelle universali (Visa, Mastercard), oppure per negozi specifici se siete a conoscenza di esigenze particolari. Potete anche regalare card per ristoranti, spa o attività legate alle loro passioni.

Distribuite i fondi nel tempo

Chi ha detto che il denaro debba necessariamente essere donato in un’unica soluzione? Potete sbloccare la somma a tranche sul conto bancario dei due festeggiati, ma anche optare per soluzioni più creative: potreste ad esempio inserire delle banconote nel primo capitolo di un libro consigliato, così che i festeggiati possano accumulare denaro e conoscenza leggendo pagina dopo pagina.

Avviate un “fondo emergenze”

Potete dare un significato particolare al regalo etichettandolo come “fondo per i giorni difficili”. Mettere i soldi in un contenitore da aprire solo in caso di vera necessità aggiunge un valore personale al gesto. In questo modo, dimostrerete agli sposi di non esservi “limitati” a donare loro una somma significativa, ma di aver pensato anche ai contesti in cui dovrebbero farne uso.

Trasferimento di azioni e obbligazioni

Il denaro non esiste solo in forma cartacea, e gli invitati possono anche regalare azioni o obbligazioni. Questa soluzione non è ovviamente adatta a tutti, ma si presta particolarmente ai membri più stretti della famiglia: sono soprattutto genitori e nonni che potrebbero donare titoli o proprietà di investimento ai novelli sposi.

Inoltre, chiunque può regalare un’obbligazione di risparmio (BTP, BOT, CCT) emessa dal governo italiano, che viene rimborsata con interessi alla scadenza: ciò significa che il regalo aumenta di valore con il tempo.

Contribuite ad un fondo

È difficile trovare una coppia che non inserisca un fondo per la luna di miele nella propria lista nozze. Che si tratti di un viaggio in Africa o alle Maldive, i costi del viaggio di nozze non sono esigui: considerate quindi l’idea di contribuire con del denaro al grande sogno della coppia. Online esistono diverse piattaforme che offrono fondi per la luna di miele direttamente sul sito di matrimonio, ma potete anche pensare di investire la somma in esperienze collaterali legate al viaggio, come escursioni o lanci col paracadute.

Il fondo per l’honeymoon non è l’unico modo per sostenere un obiettivo importante. Oggi molte coppie creano fondi per grandi acquisti, come la caparra di una casa, ristrutturazioni o progetti con architetti. Non può mancare nella lista il classico fondo famiglia, pensato per i futuri figli o altri eventi della vita.

Fate una donazione a una causa

Prenderete parte ad un matrimonio etico? Gli sposi apprezzeranno sicuramente la scelta di donare la somma a un’associazione benefica. Potete trasformare il vostro regalo in denaro in una donazione ad un’organizzazione no profit: alcune coppie includono un elenco di associazioni all’interno della lista nozze, ma in alternativa potreste anche identificare voi un progetto che potrebbe star loro molto a cuore. Si va dai rifugi per animali alla fame nel mondo, ma anche fondazioni per sostenere musei, compagnie di balletto o orchestre.