Il rinnovo dei voti nuziali è una cerimonia durante la quale una coppia sposata riafferma il proprio impegno e la propria devozione reciproca. Molti sposi scelgono di celebrare il rito in concomitanza con anniversari importanti (10, 20 e 50 anni), ma non esistono regole in merito al momento più indicato da scegliere. Che siate sposati da un anno o da un decennio, il rinnovo dei voti nuziali è uno splendido modo per celebrare il vostro amore e restituire nuova linfa al vostro primo ‘sì’. State pensando di organizzare una seconda cerimonia per scambiarvi le promesse matrimoniali? Ecco qualche consiglio per voi.

Che cos’è il rinnovo dei voti nuziali

Il rinnovo dei voti nuziali è una cerimonia prettamente simbolica che gli sposi possono decidere di celebrare per riaffermare il proprio amore e la propria devozione. È comunque importante che le coppie non cadano nell’errore di provare ad organizzare un secondo matrimonio: al centro del rito, per quanto si possa cercare di festeggiare in grande stile, ci sono l’impegnò e il saldo legame dei due innamorati. Il resto? Solo un contorno.

Perché le coppie scelgono di rinnovare le loro promesse

Il rinnovo delle promesse matrimoniali può essere celebrato per motivi di diversa natura. Può essere, ad esempio, che gli sposi non abbiano potuto celebrare i fiori d’arancio in grande stile, e vogliano in parte riscattarsi organizzando una cerimonia più importante con un maggior numero di ospiti. Ma alla base della scelta potrebbero esserci anche motivazioni più romantiche, come celebrare una ritrovata serenità dopo una crisi, oppure la volontà di manifestare quotidianamente il proprio amore come fosse il primo giorno. I romantici potrebbero pianificare un rinnovo nuziale per ritrovare la passione perduta, o regalare un ultimo saluto indimenticabile al proprio partner negli anni della terza età.

Quando si celebra il rito?

Non ci sono regole su quando si debba (o non si debba) effettuare il rinnovo dei voti nuziali. Alcune coppie preferiscono farlo in concomitanza con anniversari importanti, come i 10, 25 o 50 anni di matrimonio, mentre altri lo ritengono un rito romantico e sentimentale da fare subito. In altri casi, infine, gli sposi decidono di allestire la cerimonia quando si trovano in un momento finanziario propizio, così da potersi permettere una festa in grande stile.

C’è bisogno di una licenza per rinnovare il matrimonio?

Trattandosi di una cerimonia prettamente simbolica, il rinnovo dei voti nuziali non necessita di alcuna licenza per poter essere officiato. Non servono quindi documenti, e la cerimonia si può svolgere in diverse location:

Nel caso di una coppia religiosa, la cornice ideale sarebbe una Chiesa . Sebbene non sia necessario provvedere a registri e documenti, sarà bene mettersi in contatto il prima possibile con il sacerdote per assicurarsi che sia disponibile nel giorno prescelto. Anche una destinazione romantica da raggiungere con la dolce metà e l’officiante potrebbe essere un’alternativa.

. Sebbene non sia necessario provvedere a registri e documenti, sarà bene mettersi in contatto il prima possibile con il sacerdote per assicurarsi che sia disponibile nel giorno prescelto. Anche una destinazione romantica da raggiungere con la dolce metà e l’officiante potrebbe essere un’alternativa. In merito al rito, invece, chiunque può presiedere la cerimonia, e se alcuni non rinunciano a coinvolgere il sacerdote della parrocchia locale, altri si affidano ad amici, testimoni e damigelle d’onore.

Come organizzare il rinnovo dei voti

Pur non trattandosi di un matrimonio vero e proprio, anche il rinnovo dei voti deve essere organizzato nei dettagli, così da regalare ai propri ospiti un’esperienza piacevole. Ecco alcuni particolari a cui prestare attenzione.

Identificate la location

Che si tratti di una destinazione internazionale, un ristorante o un’abitazione privata, la celebrazione del rito può essere sia formale che informale, e gli addobbi organizzati di conseguenza. Discorso diverso per il rito religioso, che può essere effettuato nella Chiesa locale o in una cappella indipendente.

Rivolgetevi a dei professionisti

Così come per una cerimonia di nozze, pensate a quali professionisti dovranno aiutarvi ad organizzare la cerimonia. Quasi sicuramente, avrete bisogno di un fotografo per catturare i momenti speciali. Decidete inoltre se rivolgervi ad un wedding planner, nel caso in cui abbiate previsto una festa in grande stile, musicisti, catering oppure un fiorista per addobbare la location.

Scegliete una data e spedite gli inviti

Dopo aver scelto una data, che potrete selezionare facendovi aiutare dalla numerologia o in concomitanza con un evento speciale, spedite le partecipazioni agli ospiti. Assicuratevi che gli inviti riflettano il tono della cerimonia, e spiegate agli invitati cosa possono aspettarsi dalla festa: pranzo, aperitivo o semplicemente una torta.

Selezionate un outfit adatto

Non avrete bisogno di un abito da sposa, del velo o di uno smoking, ma sentitevi liberi di indossare quello che preferite. Qualunque sia la vostra scelta, l’outfit dovrà comunque riflettere lo stile e la formalità della cerimonia.

Prendete appuntamento con l’officiante.

Sta a voi concordare con l’officiante di nozze quali parole dovrà pronunciare nel corso della cerimonia. Potrebbe ad esempio raccontare le tappe più importanti del vostro matrimonio, oppure chiedere anche ad ospiti ed invitati di leggere per voi delle frasi di auguri. Spesso, tuttavia, dopo il benvenuto iniziale dell’officiante, sono gli sposi a pronunciare i voti ad alta voce.