Tutti i significati degli anniversari di matrimonio

Fonte: Shutterstock

L’anniversario di matrimonio è una data molto importante da festeggiare per la coppia. Che sia il primo o il decimo, ognuno merita di essere ricordato e festeggiato. Che sia con una cena romantica a due, una fuga d’amore oppure una festa con gli amici, quello dell’anniversario è un giorno speciale. Qualcuno, però, richiede una celebrazione più importante se si volessero rispettare le tradizioni.

Infatti, alcuni anniversari di matrimonio vengono festeggiati proprio con una festa grande, quasi come quella che fu per le nozze. In quell’occasione, non dovrà mancare un banchetto degno di essere chiamato tale, una funzione (religiosa e non) e persino i cadeaux da dare agli invitati.

Di seguito cercheremo di fornire una panoramica, quanto mai accurata, circa gli anniversari di matrimonio, i loro nomi e significati. Prima, però, è necessario fare un cenno alla storia. Fu l’autrice Emily Post, nel 1922, ad avere l’idea di associare, a ciascun anno di matrimonio, un materiale diverso partendo da quelli che si trovano nelle case degli sposi. Un materiale che, con il corso degli anni, diventava via via più solido come l’unione che superava indenne l’incedere degli anni. Da allora, ogni anniversario di matrimonio ha un nome e delle tradizioni proprie.

La tradizione di festeggiare l’anniversario di nozze, però, nacque nel Medioevo in Germania. In particolare, se la coppia riusciva ad arrivare a festeggiare i 25 anni di matrimonio, allora i parenti e gli amici si radunavano per coronare la testa della sposa con un gioiello in argento. Un rito simile si faceva in occasione dei 50 anni di matrimonio. In quel caso, però, la corona era d’oro.

Nozze di Carta

Il primo anniversario di matrimonio viene ricollegato alle nozze di Carta. Nel corso del primo anno da marito e moglie, la coppia ha avuto modo di assestarsi, trovando il proprio equilibrio insieme. Il primo anno è quello dove i due freschi sposini possono vivere le loro prime volte, dove tutto sembra facile da superare e l’intesa perfetta. In occasione delle nozze di Carta, i due coniugi possono dedicarsi, proprio con carta e penna, una poesia, un biglietto augurale che sarà conservato come porta fortuna.

Se si volesse organizzare un’occasione conviviale con gli amici, questa sarà intima e sobria. Ad esempio, si può pensare ad un pic-nic informale. Se si volesse dare un cadeaux ai propri ospiti si può pensare a qualcosa in carta mentre i confetti non possono mancare.

Nozze di Cotone

Giunti al secondo anno di matrimonio, la coppia festeggerà le Nozze di Cotone. Si fa riferimento a questo materiale perché è molto versatile ma anche resistente. Al secondo anno insieme i due neo coniugi avranno stabilito una routine insieme e si sentiranno sempre più una famiglia. Per festeggiare il secondo anno di unione, molti scelgono di rinnovare le promesse, tralasciando sfarzi e pomposità. Meglio preferire una festa intima, con pochi invitati.

Per tradizione, chi vuole far sentire la sua vicinanza agli sposi, nel giorno del loro anniversario, con un regalo, può regalare indumenti sartoriali in cotone ma anche tessili per la casa. Gli sposi, invece, potranno regalare come bomboniera dei sacchetti in cotone contenenti confetti.

Nozze di Legno

Il quinto anniversario si aggiudica il nome di nozze di Legno. Si fa riferimento a questo materiale per via della sua resistenza. Alla soglia del quinto anno di matrimonio, infatti, la coppia ha raggiunto solidità e stabilità. Per quanto riguarda i festeggiamenti, anche qui le coppie preferiscono una festa sobria, con amici e parenti stretti, magari all’aria aperta. Per tradizione, la coppia riceverà in regalo complementi d’arredo o comunque qualcosa per la casa.

Nozze di Stagno

Al raggiungimento dei dieci anni di matrimonio, si festeggiano le nozze di Stagno (dette anche nozze di alluminio). Si fa riferimento a questo materiale che, pur essendo umile, è resistente e malleabile. Raggiungere i dieci anni insieme non è scontato, soprattutto in tempi moderni. Inoltre, vuol dire che la coppia è riuscita a superare la classica crisi del settimo anno.

Il colore che viene attribuito a questa ricorrenza è il giallo perché è energico e caldo, in grado di dare gioia ed allegria. Se si decidesse di organizzare una festa, sarà il giallo il colore dominante. La coppia, durante la festa, potrebbe scambiarsi degli anelli realizzati in gres porcellanato di colore avorio.

Nozze di Legno

Quando si giunge al quindicesimo anno da marito e moglie si festeggeranno le nozze di Cristallo. Si fa riferimento a questo materiale perché è trasparente e splendente. Proprio come dovrebbe essere il legame tra i due coniugi. Per tradizione, si potrebbe festeggiare questo traguardo con una cena in cui i piatti e i bicchieri sono realizzati in questo nobile materiale.

Se non si vuole strafare, basta un brindisi tra i due innamorati, facendo tintinnare due bicchieri in cristallo, ovviamente. Se si volesse regalare qualcosa in occasione di questo anniversario, vanno bene degli oggetti in cristallo o vetro soffiato.

Nozze d’Argento

L’anniversario dei 25 anni di matrimonio viene chiamato nozze d’Argento. Questo metallo è simbolo della ricorrenza perché è brillante e radioso, proprio come dovrebbe essere l’unione. Inoltre, l’argento è uno dei conduttori di calore migliori. Perciò, rappresenta la metafora perfetta per quei legami in cui tutti e due si compenetrano e si lasciano attraversare dal calore dell’amore.

Questo anniversario viene considerato come il primo più significativo per la coppia. Molti, infatti, decidono di rinnovarsi le promesse, anche in chiesa se il rito originario era stato religioso. Si è soliti scambiarsi di nuovo gli anelli a cui sarà stata fatta aggiungere una fascetta in argento oppure regalarsene di nuovi. Inutile dire che, dopo il rito, tutti gli amici e i parenti sono invitati per festeggiare insieme il traguardo raggiunto, in vista delle nuove sfide che la coppia dovrà affrontare.

L’abitudine di festeggiare il primo quarto di secolo insieme ha origini molto lontane nel tempo. Si dice che nell’anno 1000, Ugo Capeto, re di Francia, trovò presso la fattoria di un monaco della città francese di Cluny un servo che, rimasto celibe, aveva dimostrato molta fedeltà al suo padrone per 25 anni. In quella stessa fattoria, viveva una donna che non si era mai sposata.

Dopo aver sentito la loro storia, Ugo Capeto decise di presentarli l’uno all’altra e di farli unire in matrimonio, offrendo a lei una dote che era l’eredità di suo padre defunto. A quel punto, il re si tolse l’anello d’argento che indossava e lo pose alla donna dicendo che quelle sarebbero state delle nozze d’argento.

Stando ad altre fonti, invece, la tradizione di questo importante anniversario sarebbe un’eredità della Germania che, come abbiamo detto poco più su, prevedeva che la sposa venisse adornata con una corona d’argento al decorrere dei 25 anni insieme al suo sposo.

Nozze di Perla

Quando si raggiungono i 30 anni di matrimonio si celebrano le nozze di Perla caratterizzate dal color verde acqua. Si fa riferimento alla perla poiché l’unione, dopo tanti anni, è diventata vera ed eccezionale come una perla rara custodita da un guscio di conchiglia. La festa potrebbe essere, in questo caso, anche in grande e, a tavola, non potranno mancare le ostriche. Gli invitati potranno regalare monili in cui le perle saranno protagoniste.

Nozze di Rubino

Se si raggiungono i 40 anni di matrimonio allora si festeggeranno le nozze di Rubino. Si fa riferimento a questa pietra preziosa poiché è forte ma simboleggia anche la passione. Proprio come quella che ancora dovrebbe tenere viva la coppia, dopo tanti anni insieme. Durante i festeggiamenti, il colore predominante sarà il rosso. Via libera, invece, a regali di ogni tipo che mettano al centro l’essere coppia.

Nozze d’oro

50 anni di matrimonio vengono festeggiati con le nozze d’oro. Anche in questo caso, le origini sono da rintracciarsi nella Germania medioevale. Come per i 25 anni, anche per i 50 molte coppie scelgono di rinnovare le loro promesse con un rito e, di conseguenza, di scambiarsi degli anelli che, in questo caso, saranno d’oro. In alternativa, si possono far sistemare le fedi già esistenti, aggiungendo, ad esempio, una fascetta d’oro. Il dettaglio che potrebbe fare la differenza è il bouquet: si potrebbe fare una riproduzione fedele di quello che la sposa indossava nel giorno delle sue nozze, cinquant’anni prima.

Nozze di Smeraldo

Al sopraggiungere dei 55 anni insieme si festeggeranno le nozze di Smeraldo. La pietra preziosa in questione viene eletta a simbolo di questa data perché è rara, forte, come solo può essere un matrimonio che ha superato tante sfide, ma è anche verde, colore della speranza. Inutile dire che il colore predominante durante la festa sarà proprio il verde.

Nozze di Ferro

Se si riuscirà a festeggiare ben 70 anni insieme, si potrà dare il via ai festeggiamenti di quelle che vengono chiamate nozze di Ferro. Il materiale resistente e durevole per antonomasia, sta a simboleggiare un’unione matrimoniale che niente mai potrà distruggere.