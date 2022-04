Amare se stessi: le frasi per non dimenticare quanto si è importanti

Si possono amare gli altri, solo se si riesce ad amare se stessi: le frasi per dirlo sono tante. Ma non è facile riuscirci, perché per arrivare ad accettarsi e a volersi bene il cammino può essere toruoso, non sempre lineare e a volte fare pace con i propri difetti diventa una sfida quotidiana.

Ma ricordasi che si deve avere cura del proprio io è un primo passo fondamentale per riuscire nell’intento di farlo concretamente ogni giorno. Come si può fare? Anche appuntandosi frasi che siano in grado di ricordarcelo sempre. Per noi, ma anche per le persone alle quali vogliamo bene, perché amare se stessi è la risposta nei giorni belli, come in quelli più brutti. DiLei ha scelto le più belle citazioni e gli aforismi più profondi per ricordare di amare se stessi ogni giorno.

Amare se stessi: le frasi motivazionali

Amare se stessi non è solo una questione di autostima, ma piuttosto si tratta di volersi bene anche quando le cose non funzionano, anche quando si commettono errori o non piace il proprio comportamento. La sfida più grande, infatti, è quella di riuscire a farlo anche nei momenti più duri. Proprio come l’amore per gli altri, che è vero quando resiste alle difficoltà, lo stesso deve accadere quando riaguarda se stessi.

Sono tantissime le frasi motivazionali, che spronano a guardarsi sotto un altro punto di vista e ad amarsi per quello che si è.

Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta una vita. (Oscar Wilde)

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono liberato di tutto ciò che non mi faceva del bene: cibi, persone, cose, situazioni e da tutto ciò che mi tirava verso il basso allontanandomi da me stesso. All’inizio lo chiamavo “sano egoismo”, ma oggi so che questo è amore di sé. (Charlie Chaplin)

L’uomo in pace con se stesso, che accetta se stesso, dà il suo infinitesimale contributo al bene dell’universo. Ognuno presti cura e attenzione ai suoi conflitti interiori e personali e avrà ridotto di un milionesimo di milione la conflittualità del mondo. (Carl Gustav Jung)

Impara a piacere a te stesso. Quello che pensi tu di te stesso è molto più importante di quello che gli altri pensano di te. (Seneca)

Amando gli altri e essendo amati si impara ad amare se stessi. (Haruki Murakami)

Se un’emozione ti cambia anche il nome. Tu dalle ragione, tu dalle ragione. Se anche il cuore richiede attenzione. Tu fatti del bene. Tu fatti bella per te! Per te, per te. E sei più bella quando sei davvero tu. E sei più bella quando non ci pensi più (Paola Turci)

Le battaglie più difficili, le vittorie più belle, i sorrisi più luminosi,arrivano il giorno in cui l’amore per te stesso ha la meglio sull’amore che ti spinge a restare con qualcuno che ha scelto di ferirti. (Fabrizio Caramagna)

Prenditi cura di te stesso, le frasi

A volte sembra più semplice avere cura degli altri e ci si dimentica di farlo con se stessi. Invece bisognerebbe pensarci, non per egoismo, ma perché amare se stessi è un gesto altruistico dal momento che insegna a farlo anche con gli altri. quindiogni giorno ci si deve ricordare di avere cura di sé, delle proprie fragilità così come dei punti di forza. Ecco citazioni e aforismi per incoraggiarsi a prendersi cura di se stesso.

Bisognerebbe prendersi cura della salute come si prende cura del divertimento, allora non si sarebbe mai malati. (François Gervais)

Il compito principale nella vita di ognuno è dare alla luce se stesso. (Erich Fromm)

Il modo migliore per misurare quanto sei cresciuto non sono i centimetri o il numero di giri che puoi percorrere ora attorno alla pista. È ciò che hai fatto con il tuo tempo, come hai scelto di trascorrere le tue giornate e di chi ti stai prendendo cura. Questa, per me, è la misura più grande del successo. (R. J. Palacio, Wonder)

Accetta te stesso, ama te stesso e continua ad andare avanti. Se vuoi volare, devi rinunciare a ciò che ti appesantisce. (Roy T. Bennett)

Ama prima te stesso e tutto il resto verrà di conseguenza. Devi davvero amare te stesso per fare qualcosa in questo mondo. (Lucille Ball)

Tu stesso, come chiunque altro nell’intero universo, meriti il tuo amore ed il tuo affetto. (Buddha)

Curati dei tuoi pensieri; diventeranno parole. Curati delle tue parole; diventeranno azioni. Curati delle tue azioni; diventeranno abitudini. Curati delle tue abitudini; diventeranno il carattere. Curati del tuo carattere; diventerà il tuo destino. (Ralph Waldo Emerson)

Frasi sull’accettare se stessi e lavorare sull’autostima

Accettare se stessi non è sempre facile, anzi è più semplice dirlo che farlo: perché può capitare di essere i primi giudici (e anche quelli più severi) di ogni pensiero o azione che si compie. Ma nessuno ha la bacchetta magica e per imparare ad accettarsi e lavorare sull’autostima ci vuole tempo. Ecco che in aiuto vengono le frasi, capaci di ricordare l’importanza di accettarsi e di farlo per primi. Da dedicare a se stessi oppure a una persona vicina che potrebbe avere bisogno di sentirsi dire: “sei perfetto così come sei”.