Frasi di buon compleanno per una persona speciale: le più emozionanti

Le frasi di buon compleanno per una persona speciale sono il modo migliore per mostrare ciò che si prova e per fare sentire l’altro davvero importante. Se devi fare gli auguri a qualcuno a cui vuoi molto bene l’ultima cosa che desideri è che le tue parole si confondano con tantissimi altri biglietti di auguri.

La banalità in questi casi è bandita, per lasciare spazio a qualcosa di più intenso e profondo, che possa raccontare i sentimenti che si provano e l’importanza della persona speciale. Il compleanno, d’altronde, è un appuntamento fondamentale in cui si “tirano le somme” e si riconsiderano tanti fattori importanti. Per questo ricevere degli auguri eccezionali fa sempre molto piacere. DiLei ha raccolto una serie di frasi, citazioni e aforismi per fare degli auguri di buon compleanno a una persona speciale e unica.

Frasi profonde per il compleanno

Se fai gli auguri di compleanno a una persona speciale vorresti sorprenderla e lasciarla senza fiato. Magari senza utilizzare le classiche frasi da biglietti d’auguri, ma puntando su frasi originali e profonde che possano restare impresse nella mente e colpire nel punto. Comunicare il proprio affetto è molto importante e un biglietto con una frase profonda può aiutare a svelare ciò che si trova. Un modo per rendere il proprio regalo indimenticabile e unico. Perché non farlo usando alcune citazioni famose?

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

Gli anni che fuggono, inarrestabilmente, ci portano via una cosa dopo l’altra. (Quinto Orazio Flacco)

La vita è troppo corta per essere passata a rimpiangere tutto ciò che non si ha avuto il coraggio di provare. (Marie-Claude Bussières-Tremblay)

Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care. (Anna Magnani)

La lunghezza effettiva della vita è data dal numero di giorni diversi che un individuo riesce a vivere. Quelli uguali non contano. (Luciano De Crescenzo)

Ci saranno sempre pietre sulla strada davanti a noi. Saranno ostacoli o trampolini di lancio; tutto dipende da come le usiamo. (Friedrich Nietzsche)

Esprimete ciò che sentite, non abbiate paura delle conseguenze, perché il tempo non fa i conti con nessuno. Amate, odiate, buttatevi a capofitto in ogni cosa che vi dia emozioni forti. Le persone sono lo spettacolo più bello del mondo. E non si paga il biglietto. (Charles Bukowski)

Sii sempre la versione migliore di te stesso e non la brutta copia di qualcun altro. (Judy Garland)

Non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. (Alda Merini)

Non si smette di ridere invecchiando, si invecchia quando si smette di ridere. (George Bernard Shaw)

Credi nei tuoi sogni, non importa quanto possano sembrare impossibili. (Walt Disney)

La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che il pilota sei tu. (Michael Altshuler)

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. (Steve Jobs)

Con l’allegria e le risate vengano pure le vecchie rughe. (William Shakespeare)

Ogni “tic-tac” è un secondo della vita che passa, fugge e non si ripete. E in essa c’è tanta intensità e interesse che il problema è solo saperla vivere. (Frida Kahlo)

Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì. (Rita Levi Montalcini)

Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti o ottant’anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane. La cosa più importante nella vita è mantenere la mente giovane. (Henry Ford)

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.(Mahatma Gandhi)

Con gli anni non diventiamo più vecchi, ma ogni giorno più nuovi. (Emily Dickinson)

Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno. (C. S. Lewis)

Oggi sei più vecchio di quanto tu non sia mai stato, e più giovane di quanto sarai mai.

Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima. (Alda Merini)

Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere. (George Eliot)

In gioventù impariamo, in vecchiaia capiamo. (Marie von Ebner-Eschenbach)

Traccia la tua rotta verso una stella e supererai qualsiasi tempesta. (Leonardo da Vinci)

Le rughe dovrebbero semplicemente indicare il posto dove erano i sorrisi. (Mark Twain)

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo, né l’ultimo. L’unico. (Pablo Neruda)

La vita è un’avanzata verso le pallottole e le mitragliatrici: quando sei lontano ne senti il fischio, poi, man mano che ti avvicini, è sempre più difficile cavarsela, e prima o poi ti beccano. Dobbiamo rassegnarci, ma anche vivere al meglio perché non saremo mai più giovani come in questo momento. (Piero Angela)

Fate in modo che i vostri sogni divorino la vostra vita così che la vita non divori i vostri sogni. (Antoine de Saint-Exupéry)

Fatti dire che è impossibile e dimostra a tutti che puoi farcela. (Bebe Vio)

Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più, sognare tutto il tempo. (Marcel Proust)

Non c’è cura per la nascita e la morte se non godersi l’intervallo. (George Santayana)

I bei giovani sono un dono della natura, ma gli anziani belli sono delle opere d’arte. (Eleanor Roosevelt)

Leggete, studiate, e lavorate sempre con etica e con passione; ragionate con la vostra testa e imparate a dire di no; siate ribelli per giusta causa, difendete la natura e i più deboli; non siate conformisti e non accodatevi al carro del vincitore; siate forti e siate liberi, altrimenti quando sarete vecchi e deboli rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie che non avete combattuto. (Mario Rigoni Stern)

La vita è breve. Rompi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama profondamente, ridi incontrollabilmente e non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere. (Mark Twain)

Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio. (Samuel Beckett)

C’è una vita e c’è una morte, e in mezzo ci sono bellezza e malinconia.

Cogliete l'attimo, rendete straordinaria la vostra vita. (Robin Williams)

Il segreto per rimanere giovani è vivere onestamente, mangiare lentamente e mentire sull’età. (Lucille Ball)

Non si è mai troppo vecchi per diventare giovani. (Mae West)

Per non essere schiavi martirizzati dal tempo, ubriacatevi, ubriacatevi sempre! Di vino, di poesia o di virtù, come vi pare. (Charles Baudelaire)

Assicurati di non fare mai meno del tuo meglio. (Walt Disney)

Goditi la vita. Questa non è una prova generale. (Friedrich Nietzsche)

La vita è un dono e ogni compleanno è un nuovo inizio: fa’ sì che ogni giorno si rivesta di speranza, perché le ombre del passato non offuschino la luce del futuro. (George Eliot)

Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. (Cesare Pavese)

La saggezza arriva con gli inverni. (Oscar Wilde)

Il maggio della vita fiorisce una volta e mai più. (Friedrich Schiller)

Sei giovane una sola volta, ma puoi rimanere immaturo per sempre. (Ogden Nash)

Alla fine solo tre cose contano: quanto hai amato, come gentilmente hai vissuto e con quanta grazia hai lasciato andare cose non destinate a te. (Buddha)

Tanto assurdo e fugace è il nostro passaggio per questo mondo, che l’unica cosa che mi rasserena è la consapevolezza di essere stata autentica, di essere la persona più somigliante a me stessa che avrei potuto immaginare. (Frida Kahlo)

Agisci come se quel che fai, facesse la differenza. La fa. (William James)

Non aspettare grandi opportunità. Cogli le occasioni comuni e rendile grandi. Le persone deboli aspettano le opportunità; le persone forti se le creano. (Orison Swett Marden)

La vecchiaia non è così male se considerate l’alternativa. (Maurice Chevalier)

Auguri di buon compleanno originali

Per lasciare il segno, in occasione del compleanno di una persona speciale, si possono fare degli auguri originali. Magari utilizzando le parole di scrittori, attori e artisti che negli anni hanno raccontato il tempo che passa e la bellezza di avere qualcuno di speciale accanto.

L’età non conta, a meno che tu non sia un formaggio. (Billie Burke)

Non rinunciare ad un sogno solo perché pensi che ti ci vorrà troppo tempo per realizzarlo. Il tempo passerà comunque. (Earl Nightingale)

L’età è l’equivalente di una targa appiccicata all’auto, ma poi com’è l’auto, cosa c’è dentro, chi la guida, è tutta un’altra storia. (Alberto Angela)

Se non sei disposto a rischiare ciò che è insolito, dovrai accontentarti dell’ordinario. (Jim Rohn)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Cerca di non sapere mai cosa sia la vecchiaia. Impara la felicità che porta il tempo, non contare gli anni. (Decimo Magno Ausonio)

Sei qui solo per una breve visita. Non fare in fretta, non preoccuparti. E assicurati di annusare i fiori lungo la strada. (Walter Hagen)

Cerca di imparare a respirare profondamente, a gustare davvero il cibo quando mangi e quando dormi, a dormire davvero. Cerca il più possibile di essere completamente vivo con tutte le tue forze, e quando ridi, ridi di gusto. E quando ti arrabbi, sii arrabbiato. Cerca di essere vivo. La vita è breve. (Ernest Hemingway)

Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta. (Benjamin Franklin)

La gioventù è un errore, l’età adulta una lotta, la vecchiaia un rimpianto. (Benjamin Disraeli)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

La vecchiaia è come tutto il resto. Per renderla un successo, devi iniziare da giovane.(Theodore Roosevelt)

Sei più coraggioso di quanto credi, più forte di quanto sembri, e più intelligente di quanto pensi. (A. A. Milne)

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. (Johan Wolfgang von Goethe)

Frasi di buon compleanno in amore

Augurare buon compleanno al proprio amore è bellissimo. Si tratta infatti di un giorno speciale e bellissimo da passare con la persona che si ama e che si vuole accanto per sempre. Frasi dolci e tenere sono l’ideale per affrontare questo appuntamento così essenziale e romantico per rendere il rapporto unico.

Frasi di buon compleanno per Lui

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato e tutto ciò che devi ancora essere Buon compleanno.

Mi scalda il cuore pensare che i tuoi compleanni scandiscono non solo la tua vita, ma anche la mia, oggi e ancora per tanti, tanti anni. Auguri amore mio e mille di questi giorni, insieme!

Sei il mio migliore amico, il mio diario umano e la mia altra metà. Significhi il mondo per me e io ti amo.

Nessun regalo di compleanno sarà sufficiente a compensare il regalo che mi hai fatto, con il dono del tuo amore. Buon compleanno a te amore mio!

Al miglior uomo del pianeta terra e all’unico che si è distinto per il suo dottorato in gentiluomo, auguri un bel compleanno. La gente non è pronta per la persona che stai diventando!

Se gli auguri fossero fiori di rosa, allora sarei l’orgogliosa proprietaria di un bel giardino solo per augurarti un compleanno molto prospero. Buon compleanno, amore mio.

All’uomo che illumina il mio mondo, possa tu non smettere mai di volare alto, perché la vetta è solo l’inizio. Ti amo da morire, auguri amore mio!

Volevo semplicemente dirti che sono felice di aver trovato l’uomo che è riuscito a far battere il mio cuore ogni volta che penso a lui… anche scrivendo questo messaggio. Buon compleanno!

Buon compleanno amore mio, sei entrato nella mia vita proprio quando ne avevo bisogno e non so cosa farei senza di te.

Frasi di buon compleanno per Lei