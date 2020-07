Stefania Orlando, il retroscena sulla fine del matrimonio con Andrea Roncato: “Ho sofferto molto”

editato in: da

Se è vero che esistono degli amori infiniti e mutevoli è altrettanto vero che, alle volte, ci si ritrova a fare i conti con dei finali del tutto inaspettati. Questo è quanto deve essere successo a Stefania Orlando, che dopo tanti anni torna a parlare della fine del matrimonio con Andrea Roncato e del progressivo allontanamento.

Attenzione però: la Orlando, felicemente sposata con Simone Gianlorenzi, non usa parole cattive o ammantate di risentimento. Al contrario, la sua è un’osservazione lucida. Una confessione razionale fatta al settimanale Chi, che analizza nella maniera più oggettiva possibile i fatti accaduti nel passato.

Ma andiamo per ordine: Stefania Orlando e Andrea Roncato erano una coppia solidissima negli anni Novanta. Innamoratissimi, si sposarono nel 1997, circondati dai loro affetti e dagli amici più cari. La loro storia d’amore, però, durò meno di quanto il loro legame meritasse: i due si separarono nel 1999, senza rendere noti i motivi che li spinsero a prendere questa decisione.

Per diverso tempo, i due rimasero in buoni rapporti. A un certo punto, però, tanti colleghi iniziarono a notare atteggiamenti sempre più freddi. Roncato, pur incrociando Stefania, che ha continuato a lavorare in ambito televisivo, non era più lo stesso e viceversa.

Adesso però la Orlando ha voluto spiegare al settimanale di Alfonso Signorini alcune dinamiche, a partire dal fatto che non c’è stato un vero e proprio punto di rottura, ma un processo graduale che li ha allontanati sempre di più:

Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto. Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò. A ogni modo, negli anni, dopo la separazione, eravamo comunque riusciti a mantenere un rapporto splendido. Poi tutto si è raffreddato. Siamo come sconosciuti, ho sofferto molto.

La conduttrice rivela di aver anche incrociato Roncato in Rai e di aver tentato di parlare con lui per cercare di recuperare un minimo i rapporti: l’allontanamento completo, dopo tutto ciò che c’è stato tra loro, fa ancora male:

Ci siamo incontrati per caso l’inverno scorso. Eppure, dopo tante lacrime versate, non siamo riusciti a trovare un punto d’incontro. Però non parlerei di colpe, forse di scelte. Lui, in quell’occasione, mi ha detto che sua moglie è molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati.

Ci sarebbe dunque anche la volontà della moglie di Andrea, Nicole Moscariello, dietro i rapporti ormai gelidi tra i due. Qualunque sia la verità, in ogni caso, è un peccato: gli amori possono anche finire, ma i rapporti, si sa, possono cambiare. E diventare paradossalmente ancor più belli.