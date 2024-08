Verde acido: idee di look e consigli per indossarlo

Il verde acido è il tuo colore? Scopri le idee di look per portarlo con stile

Il verde acido è un colore molto particolare: vediamo a chi sta bene e come portarlo con stile!

A chi sta bene il verde acido

Il verde acido è un colore caldo e decisamente brillante. Star bene quindi a tutti quegli incarnati che non vengono sovrastati da questa brillantezza e che, al contrario, la bilanciano e la assecondano. Non si parla qui di colori chiari o scuri, al contrario, sia chi ha capelli scuri che chi ha capelli chiari può portare questo colore: il segreto è più nella nostra carnagione.

Come fare per capire se il verde acido ci sta bene

Questo è un consiglio che do a tutte le mie ragazze: per capire se un colore fa al caso vostro oppure no, provate a guardarvi a figura intera nello specchio di un camerino. Se vedete che il vostro viso spicca, nonostante la brillantezza del colore, allora quel colore non vi sovrasta. Se invece tutta l’attenzione viene risucchiata dal vestito, allora quel colore è troppo forte per voi, non vi valorizza appieno. Per indossarlo, bisogna riportare il colore al viso, cosa che possiamo fare truccandoci, oppure utilizzando dei gioielli, o una fascia o un cerchietto che spingano gli occhi a posarci sul nostro volto e non sul vestito.

Idee di look con il verde acido: con altri colori

Indossare il verde con altri colori può essere una bella idea per smorzare la forza di questo colore così brillante.

Con il nero

Il nero è un colore che aiuta a bilanciare la luce del verde: potete posizionarla sulla parte del vostro corpo che sentite essere il vostro punto di debolezza, in modo che il vostro punto di forza sia evidenziato dal verde. Per completare il look, potete aggiungere accessori coordinati, più o meno eleganti a seconda della situazione. Per smorzare i toni del verde, potete anche optare per il bianco o per il denim che, come il nero, sono colori neutri che equilibrano gli outfit.

Con il rosa

Il rosa tenue è un bel colore che aiuta il verde a brillare meno. Viceversa, se lo abbinare con una tonalità forte come il fucsia, il giallo o il bluette, lo farete risaltare ancora di più. Sta a voi vedere quanto vi sentite a vostro agio!

Verde acido in versione elegante

Dal momento che il verde acido è un colore che si fa notare, potete utilizzarlo per un’occasione speciale, come ad esempio un evento serale o una cerimonia. Un abito di questo colore starà benissimo con accessori metal, sia argento che oro, ma anche neri.

Verde acido in versione total look casual

Se ve la sentite, potete tranquillamente utilizzare questo colore per un total look d’effetto. Per renderlo più easy e portabile, indossatelo in modo casual, con il denim o con un paio di trainers anche chunky. In questo modo lo sdrammatizzerete e lo renderete molto più portabile, anche se si tratta di un abito.

Verde acido in versione invernale

Il verde acido è un colore perfetto per illuminare l’inverno! Ecco due idee per voi.

Total look

Un bel total look in verde acido con maglione tricot a maglia grossa (o poncho o pullover) funzionerà benissimo con un paio di pantaloni abbinati e accessori che staccano, sia nei toni del nero, che del marrone.

Ton sur ton

Se non ve la sentite di sperimentare un total look verde acido, potete provare ad abbinarlo con altre sfumature di verde, da quello più tenue e meno intenso a quello più pastello, e completare il look con accessori neutri.