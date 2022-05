Nine d’Urso: quando la classe è di famiglia

Chi ha letto il libro “La Parigina” di Ines da la Fressange conosce già Nine d’Urso: era la protagonista degli scatti indossati presenti tra le pagine del libro. Personalmente, ho pensato appena ho avuto il libro tra le mani, che ogni singola fotografia trasudasse quella classe con cui si nasce, che ti viene proprio trasmessa con i geni, che sei abituato a respirare in casa da sempre. E Nine, 25 anni, figlia appunto di Ines de la Fressange, l’ha ereditata tutta: nonostante oggi sia sulla cresta dell’onda, sia per quanto riguarda la sua carriera teatrale, sia per essere stata scelta come ambassador nientemeno che da Dior, a cui presenzia ad ogni sfilata. Ecco qui alcuni dei suoi look più chic!

I look di Nine d’Urso: in mini e anfibi

Quando si hanno gambe chilometriche, vale la pena metterle in mostra e non servono i tacchi: Nine qui sfoggia un elegante completo trapuntato con il motivo cannage di Dior abbinato ad un paio di anfibi super rock con stringhe bianche a contrasto. Il tutto condito dalla micro pochette e dal taglio corto e sbarazzino. Bellissima.

I look di Nine d’Urso: con la jumpsuit

Anche una jumpsuit dal gusto super sportivo diventa un outfit di classe, se portato con stile: Nine la indossa con una scarpa bassa nera in lucido cuoio spazzolato e la ferma in vita con una cintura con la fibbia ben evidente: prendere nota e replicare pedissequamente!

I look di Nine d’Urso: con la marinière

Qui non so davvero se amo di più il look della mamma o della figlia! La maglia a righe portata con un pantalone verde militare e con sopra il blazer con il rever ampio è una combinazione perfetta. Nine la svecchia con le espadrillas nei toni di blu e del beige. Il tocco di colore? ll rossetto rosso!

I look di Nine d’Urso: in rosso

Il minidress rosso è tagliato in modo bon ton: il colletto, le mezze maniche e le taschine sulla gonna lo fanno assomigliare ad un abitino da portare a scuola. Nine però riesce a dargli una sferzata di energia abbinandolo ad una scarpa allacciata con suola chunky. L’esempio che, per vestirsi con gusto e farsi notare, non serve per forza esibire qualcosa!

I look di Nine d’Urso: con l’abito in fantasia

Il taglio semplice dell’abito con lo scollo quadrato e la vita alta valorizzano alla perfezione il fisico asciutto di Nine, anche qui senza la necessità di esibire. E non pensate che sia un concetto legato all’età: ha 25 anni, potrebbe vestire diversamente… ma non lo fa. Decisamente mamma Ines le ha trasmesso il gene dello stile!