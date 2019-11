Beatrice Borromeo, la vera principessa di Monaco che oscura Charlene

editato in: da

Beatrice Borromeo è la vera principessa di Monaco: capelli biondissimi e occhi azzurri, portamento elegante e look sempre perfetto. È forse lei, la moglie di Pierre Casiraghi la nuova Grace Kelly?

Figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e Paolo Marzotto, l’ultima entrata nella famiglia Casiraghi, ha sempre frequentato l’alta società italiana e quella internazionale. Del resto quell’allure così raffinata e la spontaneità con cui si mostra durante le apparizioni pubbliche di famiglia, non fanno che confermare che la ragazza è nata per vestire questo ruolo.

È sempre sorridente e impeccabile, in veste di moglie, del terzogenito di Carolina di Monaco e del compianto Stefano Casiraghi, e come mamma di due piccoli splendidi bambini nati dal matrimonio d’amore con Pierre.

Al contrario invece Charlene Wittstock sembra non trovare nulla per cui sorridere, anche durante i giorni di festa del Principato di Monaco. Soltanto qualche giorno fa infatti, la famiglia ha celebrato la Festa Nazionale e proprio in quella occasione, la principessa si è mostrata più triste che mai.

Qualcuno sostiene che la Wittstock e Caroline di Monaco siano decisamente ai ferri corti e come dimostrano le fotografie, non fanno nulla per nasconderlo. In mezzo alla diatriba familiare c’è Alberto di Monaco che apparentemente si mostra sereno e noncurante di quello che accade attorno.

Certo è che le aspettative riposte da tutti nei confronti di Charlene sono state ampiamente deluse, proprio lei che doveva essere la Grace Kelly di questa nuova epoca si è trasformata nella principessa triste. Qualcuno, ha azzardato anche il paragone con l’indimenticabile Lady Diana.

E intanto, mentre Charlene si mostra sempre più cupa e triste, Beatrice le ruba la scena. Proprio durante i festeggiamenti per la Festa Nazionale, tutto il clan Grimaldi si è riunito, all’appello mancava soltanto Charlotte Casiraghi, ma questa non è una novità.

E se durante il gala serale la Wittstock non ha accennato neanche un sorriso vestita nel suo tailleur d’ordinanza, non stupisce che i riflettori siano stati puntati tutti sull’allure unica di Beatrice Borromeo.

La moglie di Pierre Casiraghi è sicuramente la più charmante, anche in nero la sua aura dorata risplende, complice la bellezza e quel portamento innati che la contraddistinguono da sempre.