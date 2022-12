Tina Turner, il dolore per Ronnie su Instagram: “Chiudo gli occhi e ti penso”

Il grido di dolore di una madre: Tina Turner ha condiviso su Instagram il suo addio all’amato figlio Ronnie, scomparso all’età di 62 anni. Uno scatto simbolico, gli occhi chiusi, la mente annebbiata, soprattutto perché ha già perso un figlio, Craig. L’ennesima tragedia per l’iconica artista, che ha voluto onorare la memoria di Ronnie con poche parole, ma profonde.

L’addio di Tina Turner al figlio Ronnie su Instagram

In un primo momento, la notizia è stata condivisa da TMZ: Ronnie, il figlio di Tina Turner, si è spento a 62 anni. Ha vissuto una vita dedicata alla sua famiglia, all’amore per Afida, ma negli ultimi anni ha dovuto combattere contro numerosi problemi di salute, tra cui il cancro, come ha riportato Page Six.

“Ronnie, hai lasciato il mondo troppo presto. Nel dolore chiudo gli occhi e penso a te, mio amato figlio“, ha scritto l’artista. La didascalia della foto in bianco e nero – uno scatto enormemente suggestivo, opera del fotografo Alberto Venzago – ha colpito tutti i suoi fan, gli affetti, le persone vicine all’artista, coloro che hanno avuto modo di conoscere Ronnie, e soprattutto la moglie, Afida.

Per la Turner, regina del rock and roll, è il secondo addio nel giro di pochi anni: nel 2018, infatti, era scomparso il figlio maggiore Craig, nato dalla relazione con Raymond Hill, morto suicida il 3 luglio.

Il tributo di Afida, la moglie di Ronnie

“Ronnie, un vero angelo, un’anima spirituale. Mio marito, il mio migliore amico. Ho fatto del mio meglio fino alla fine, ma questa volta non sono riuscita a salvarti. Ti amo, per questi 17 anni insieme”, c’è rabbia, c’è dolore nelle parole della vedova di Ronnie, Afida, che ha affidato un lungo tributo alla vita di suo marito. “Ora sei con tuo fratello Craig, tuo padre Ike e Alline, ma è ingiusto”. C’è anche incredulità nelle sue parole, per una vita che si è spenta all’improvviso, e che ha lasciato tutti attoniti.

Chi era Ronnie Turner

Per il momento non si conoscono le cause del decesso. Secondo TMZ, Ronnie avrebbe avuto problemi respiratori: l’intervento dei soccorsi, purtroppo, si è rivelato vano e non sono riusciti a rianimarlo. Attore, noto principalmente per il film biopic sul successo della Turner del 1993 What’s Love Got to Do with It, era nato il 27 ottobre 1960 a Los Angeles. Frutto dalla relazione della madre con Ike Turner, ha vissuto in prima persona la relazione dei suoi genitori, definita “tossica e violenta”.

Nel 2007, Ronnie aveva coronato il suo sogno di sposare Afida Turner, sua collega musicista. Un legame romantico, il loro, ma anche difficile per certi versi, in cui non sono mancati ostacoli e difficoltà. Nonostante tutto, la moglie di Ronnie ha dovuto affrontare diverse faide con Tina Turner, soprattutto quando ha aiutato finanziariamente il figlio.

Ronnie, tuttavia, non ha mai voluto separarsi davvero dalla moglie, ma si è sempre prodigato per risolvere i conflitti. E così Afida è rimasta al suo fianco fino alla fine, fino a questo addio improvviso, che gli ha tolto un amore, un migliore amico, un compagno. Il suo “angelo e anima spirituale”.