Ilary Blasi si prepara al ritorno in tv e rivede Teo Mammuccari su Instagram

In questi giorni, Ilary Blasi e la sua splendida famiglia si dedicano a divertenti giornate al mare e ai tanti altri classici impegni estivi, tra cui uscite con gli amici e cene in grande compagnia. Sul suo profilo Instagram spunta anche un vecchio amico, e c’è chi sospetta che ci sia qualcosa che bolle in pentola.

Ilary Blasi è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, ed è molto seguita anche sui social, dove è approdata da poco. Seguire le sue vicende è una vera gioia: ha una famiglia bellissima, e con Francesco Totti forma una coppia affiatata di quelle da far sognare milioni di persone. Proprio di recente Ilary e suo marito hanno festeggiato il loro anniversario, e per l’occasione non sono mancate dolcissime dediche d’amore. Ma in questi primi giorni d’estate, si godono non soltanto la loro intimità e i loro splendidi bambini: come emerge da Instagram, la loro quotidianità è movimentata anche dalla presenza di tanti amici.

Tra le sue storie, la Blasi ha deciso di intrattenere i fan con un piccolo giochino. Parlando di un suo amico “che andava molto di moda negli anni ’80 e ’90”, ha proposto ai follower di indovinare la misteriosa identità del suo ospite basandosi solo su pochi indizi. L’indovinello è durato poco, perché Ilary ha svelato ben presto di chi si trattasse: l’invitato sconosciuto altri non è che Teo Mammuccari, con il quale ha stretto un bel rapporto d’amicizia nel corso delle tante esperienze televisive che hanno condiviso.

Teo, ospite a cena della famiglia Totti, si è prestato al gioco e, a dimostrazione della complicità che c’è con lui, Ilary Blasi si è affrettata a prenderlo in giro: “Un tempo eri un mangiatore di donne, adesso sei diventato un mangiatore di farro!” – ha esclamato la conduttrice, riferendosi al gustoso piatto che Mammuccari stava divorando. Ma l’improvvisa ricomparsa del simpaticissimo presentatore ha insospettito i fan: che i due si stiano preparando ad un gran ritorno in tv? In effetti, nelle scorse settimane si è molto parlato della possibilità che la Blasi diventi protagonista del prossimo palinsesto autunnale.

Secondo le indiscrezioni, sarebbe in rampa di lancio sia per l’Isola dei Famosi che per Lo Show dei Record. E proprio quest’ultima trasmissione è stata in passato guidata da Teo Mammuccari, quindi il pensiero non può che volare ad una futura conduzione di coppia che li veda insieme, proprio come accaduto a Le Iene. Di certo, al momento, queste non sono che voci di corridoio. Ma i fan aspettano con ansia che Ilary Blasi torni in tv, dopo una lunga assenza causata anche dall’approdo di Alfonso Signorini al timone del GF Vip.