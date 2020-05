GF Vip 5: Signorini svela le anticipazioni. E spunta il nome di Giulia De Lellis

editato in: da

Solo qualche mese fa lo abbiamo visto al timone della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma oggi Alfonso Signorini è già proiettato verso il futuro. E, come i fan speravano, tornerà alla guida del reality show più amato d’Italia. Il conduttore ha infatti svelato le prime anticipazioni della prossima stagione.

Il suo GF Vip 4 è stato senza dubbio molto particolare, ma quel che è certo è che si è trattato di un grande successo. Per questo motivo, Alfonso Signorini è pronto a riprendere le redini della trasmissione di Canale 5, per proporre al pubblico una nuova, straordinaria edizione. Il conduttore ha annunciato la bella notizia nelle scorse ore, in una diretta Instagram con Simona Ventura. Nel corso della loro chiacchierata, Super Simo è riuscita a carpire diversi interessanti dettagli sul GF Vip 5.

“Inizierà a settembre, magari un po’ prima rispetto alla tabella di marcia, quindi sarà un autunno impegnatissimo” – ha spiegato Signorini, dandoci già una prima tempistica su quella che sarà la messa in onda della quinta edizione del reality show. La novità principale riguarda il doppio appuntamento settimanale, una formula sperimentata già nei mesi scorsi, durante quella che è stata la prima volta di Alfonso alla conduzione del GF Vip – il presentatore, lo ricordiamo, ha sostituito Ilary Blasi.

“Con ogni probabilità andremo in onda con due dirette settimanali” – ha annunciato Signorini – “All’inizio mi sono spaventato, poi abbiamo capito che il pubblico si affezionava a seguire cosa succedeva nella casa”. E che dire dei concorrenti? Naturalmente, è un po’ presto per partire con i primi nomi, ma il conduttore ha già le idee chiare sul mood del reality show: “Come lo scorso anno, la gente non dovrà mai dire: ‘Ma questo chi cavolo è?’, perciò sto lavorando mattina e sera. Il cast sarà ancora più famoso“. A quanto pare i primi due partecipanti sarebbero già stati scelti, ma Alfonso ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Ancora, Signorini ha confermato la partecipazione di Pupo, che la scorsa stagione ha affiancato Wanda Nara nei panni di opinionista. Per il GF Vip 5, però, non è ancora stato svelato quale sarà il suo ruolo. A questo proposito, ecco spuntare il nome di Giulia De Lellis: si era molto parlato della giovane influencer per la sua possibile partecipazione come opinionista durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio Alfonso ha finalmente svelato la verità: “Sì, non l’ho mai detto ma avevo pensato subito a lei, perché è una ragazza che sa cosa vuole. Poi la cosa non è andata in porto, però l’avrei voluta“. Non è da escludersi, quindi, che nella prossima edizione (al posto di Wanda Nara) possa arrivare proprio lei. I fan infatti non possono fare a meno di sperare che, per il prossimo settembre, ci sia proprio la De Lellis nel cast della nuova edizione.