Ilary Blasi senza trucco su Instagram è ancora più bella

Ilary Blasi, una vita tra tv e grandi amori. La sua storia in foto

Ilary Blasi si mostra senza trucco su Instagram e sorprende, sfoggiando una bellezza al naturale che lascia senza fiato. 39 anni e una lunga carriera in tv, la conduttrice è molto attiva sui social dove racconta le sue giornate in famiglia. Dopo aver festeggiato il suo compleanno con Francesco Totti, che le ha organizzato una sorpresa romantica, la showgirl ha deciso di mostrarsi senza make-up.

Nello scatto Ilary indossa degli occhiali da vista e svela la sua bellezza autentica. Capelli biondissimi, occhi chiari e sorriso: la Blasi è davvero splendida, forse ancora di più oggi rispetto a quando apparve per la prima volta in tv accanto a Gerry Scotti. Da allora ne è trascorso di tempo e molte cose sono cambiate. Nel 2005 la showgirl si è sposata con Francesco Totti, poco dopo ha dato alla luce il suo primogenito: Cristian. Nel 2007 è arrivata Chanel e nel 2016 la famiglia si è allargata ancora con la nascita di Isabel.

“La vita privata è stata impegnativa – aveva svelato lei qualche tempo fa al settimanale Oggi -: eravamo giovani e ogni Velina e ogni Letterina si metteva col calciatore. Era un binomio scontato, erano storie che poi magari duravano poco. Anche per questo motivo venivano additate spesso terze persone fra noi. Se non fossimo stati saldi, saremmo impazziti”.

“Evidentemente era più forte il nostro mondo “interno” – aveva aggiunto -, visto che siamo ancora qui. È subentrata la protezione verso ciò in cui credevamo, spontaneamente, inconsciamente. Abbiamo sempre avuto una vita normale con i nostri amici, la nostra famiglia. Francesco, pur essendo “il Capitano”, provava a vivere la sua normalità. Ed è stata la protezione reciproca che ci ha salvati”.

Lo scatto senza trucco di Ilary è stato molto apprezzato dai follower. In tanti hanno commentato la foto, compresa Laura Chiatti, che ha scritto: “Bellezza”. La Blasi non è l’unica vip che ha scelto di mostrarsi al naturale in queste settimane. Prima di lei hanno raccolto la sfida no make-up anche Alessia Marcuzzi, Adriana Volpe e Barbara D’Urso, che ha conquistato tutti con un selfie mozzafiato.