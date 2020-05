Barbara D’Urso bellissima al naturale: lo scatto su Instagram

editato in: da

Siamo abituati a vederla sempre perfetta, talmente perfetta da suscitare persino un pizzico d’invidia: eppure Barbara D’Urso, oltre a essere una straordinaria conduttrice, è anche una donna che sa apprezzarsi al naturale e che non ha paura di mostrarsi senza il classico make-up necessario per apparire al meglio durante le sue trasmissioni.

La bella Barbara si è mostrata senza trucco su Instagram e, se vogliamo essere precisi, non è neanche la prima volta: già a gennaio la padrona di casa di Live – Non è la D’Urso aveva regalato ai fan uno scatto mozzafiato che la riprendeva in riva al mare, con i capelli scompigliati e un skin tone naturale datole da sole di Dubai.

Già in quell’occasione i commenti erano stati estremamente positivi: se è vero infatti che la D’Urso incanta sotto i riflettori è altrettanto vero che vederla al naturale la rende più “vera”, più vicina a tutte le donne che ogni mattina fanno i conti con le piccole (e normalissime) imperfezioni della propria pelle e della propria chioma.

Per questa ragione la nuova foto è doppiamente emozionante: eliminato il contesto vacanziero, Barbara D’Urso si è scattata un selfie appena sveglia, al mattino, nel proprio bagno: capelli in rivolta, pelle priva di qualsivoglia tocco di fondotinta, normalissime occhiaie da prime ore del mattino.

Una sessantaduenne come poche, su questo c’è poco da dire: perfettamente in forma, la D’Urso sembra una ragazzina, tonica e luminosa nonostante l’aspetto scompigliato. L’immagine che ha regalato ai follower è però certamente familiare a tutte le donne che stanno per prepararsi per una lunga giornata, sia questa casalinga o caratterizzata da impegni professionali. Come i suoi, d’altro canto:

Sabato, struccata, accappatoio… Ma ancora per poco, perché poi: prove di @livenoneladurso!

Sì, perché l’instancabile Barbara è sempre in movimento: durante questi mesi contraddistinti dall’emergenza sanitaria e dal confinamento sociale, Live – Non è la D’Urso non si è (quasi) mai fermato proprio per la voglia della conduttrice di continuare a intrattenere e informare durante un periodo così delicato.

Così, il suo scatto la fa apprezzare ancora di più, perché la mostra bellissima anche al naturale e determinata ad andare avanti nonostante la stanchezza, senza mai demordere.