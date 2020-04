Live, ritorno in grande stile per Barbara D’Urso dopo la pausa di Pasqua

editato in: da

Dopo una settimana di pausa Live – Non è la D’Urso è tornato in onda. La presentatrice, infatti, ha potuto godere di un pochi giorni di relax grazie alle festività pasquali che ha trascorso in solitudine. Un breve momento che ha potuto dedicare a se stessa e alla progettazione di una nuova scoppiettante puntata del programma.

Barbara D’Urso è tornata in prima serata con Live dopo una settimana di pausa. Ha, così, potuto progettare e programmare nuovi interessanti contenuti da proporre al suo affezionato pubblico, con il quale è rimasta costantemente in contatto attraverso i suoi canali Social. In questa settimana, in cui è andata in onda solo con Pomeriggio Cinque, ha, infatti, intrattenuto i follower con tutorial e consigli per la vita quotidiana.

A Live – Non è la D’Urso ha riservato gran parte del programma all’informazione, coinvolgendo figure autorevoli, politici ed esperti. La presentatrice, però, non dimentica mai di dedicare momenti anche all’intrattenimento, al gossip e al divertimento. Barbara, infatti, ha voluto dedicare la seconda parte del programma ai protagonisti del Grande Fratello Vip. Il reality è terminato di recente con la vittoria di Paola Di Benedetto. Protagoniste indiscusse, però, anche Antonella Elia e Adriana Volpe, che la D’Urso ha assolutamente voluto invitare per parlare dei gossip nati quando le due erano all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Un ritorno in prima serata scoppiettante per Barbara D’Urso, che, nei giorni scorsi, non ha fatto fatica ad ammettere di aver atteso questo momento con emozione. Indossando un luminoso blazer bianco perla e degli eleganti pantaloni neri a palazzo ha, quindi, aperto la puntata di Live ringraziando il pubblico:

Grazie perché mi permettete anche questa sera, per la quarantunesima volta, di tornare nelle vostre case con Live – Non è la D’Urso.

Il look, il make-up, profondo sugli occhi e più leggero sulle labbra, e l’acconciatura, con i capelli raccolti in un morbido chignon basso, hanno conferito alla presentatrice un’aria sobria ed elegante. Un ritorno in prima serata in grande stile, quindi, per Barbara D’Urso che, ancora una volta, è riuscita a dimostrare di saper condurre un programma complesso come Live e a ignorare ogni sorta di polemica e provocazione. Come stupirà il pubblico nel prossimo appuntamento?