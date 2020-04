Barbara D’Urso: su Instagram un video inedito con i figli

editato in: da

Barbara D’Urso rompe il muro della riservatezza e su Instagram svela un video inedito con i figli. Giammauro, 34 anni, ed Emanuele, 32, sono gli amatissimi figli della conduttrice, nati dal suo amore per Mauro Berardi. La storia d’amore con il produttore è stata la più importante nella vita della conduttrice e gli ha regalato ciò che ha di più prezioso al mondo.

La regina di Live – Non è la D’Urso non ha mai nascosto di avere un rapporto bellissimo con i figli. Giammauro ed Emanuele sono cresciuti lontano dai riflettori e, una volta adulti, hanno deciso di intraprendere professioni diverse da quella della famosissima mamma. Il primogenito della conduttrice è un medico molto stimato, laureato in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110 e lode. Ha collaborato con Medici senza Frontiere e realizza trapianti.

Il secondogenito invece è un fotografo professionista e gira il mondo per realizzare reportage. Ha lavorato in Oriente, viaggiando in Palestina e Israele, ma anche in India e Thailandia. La D’Urso ha sempre protetto i figli dai gossip e più di una volta si è rifiutata di parlare di loro. Anche in tv ha ribadito la volontà di tenerli lontano dai riflettori e preservare la loro privacy.

“Sui miei figli sai che ho un accordo di riservatezza – aveva confessato qualche tempo fa la presentatrice a Silvia Toffanin -. Uno di questi comunque lavora in ospedale: sono tranquilla”. Poco dopo, nel corso di una delle sue trasmissioni, la D’Urso aveva parlato di Giammauro: “Gli ho chiesto se avesse sentito i flash mob che sono stati organizzati in queste ore, ha risposto di non averne saputo nulla, perché era in ospedale ad operare”.

In questi giorni di solitudine però Barbara ha fatto uno strappo alla regola. Su Instagram la conduttrice ha raccontato la nostalgia e la tristezza causate dalla lontananza dai suoi figli. In un video ha mostrato alcuni scatti in cui abbracci Giammauro ed Emanuele con in sottofondo L’amore della mia vita, celebre brano di Arisa. “Torneranno gli abbracci”, ha scritto la presentatrice, rivolgendosi ai figli di cui sente la mancanza.