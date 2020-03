Live, la D’Urso splende con il look glamour e non risponde a Belen

editato in: da

Barbara D’Urso, con grande forza, non si arrende. Live – Non è la D’Urso, nonostante molte altre trasmissioni, come Verissimo e Domenica Live, siano state interrotte, è andato regolarmente in onda. La conduttrice, come sempre, ha curato, insieme alla sua redazione, ogni momento del programma per informare ed intrattenere il suo affezionatissimo pubblico.

Bellissima e tenace, Barbara D’Urso ha affrontato una nuova e interessante puntata di Live-Non è la D’Urso, con numerosi ospiti sia in studio che in collegamento. Per affrontare la serata, la conduttrice ha scelto un look glamour. Ha indossato, infatti, un abito azzurro, luminoso e tempestato di glitter che ben si sposava con la sua carnagione. I capelli raccolti, gli accessori e il make-up con colori neutri, invece, le hanno donato un’aria elegante e posata.

Il grande impegno di Barbara D’Urso, però, non la rende immune da forti critiche. Tra le ultime, hanno destato particolare interesse le parole di Belen Rodriguez. La showgirl e la conduttrice, come è noto, non sono grandi amiche e, nel tempo, non si sono risparmiate provocazioni.

La ‘non bellezza’ potrebbe fare spettacolo – ha affermato Belen-. Infatti ci sono alcuni programmi come quelli di Barbara D’Urso, ad esempio, che sono un po’ circensi come tipologia.

La Rodriguez, così, ha lanciato una vera e propria frecciatina a Barbara D’Urso. La conduttrice, che generalmente risponde alle provocazioni senza mezzi termini, questa volta, ha preferito ignorare quanto detto da Belen e ha evitato di alimentare qualsiasi polemica.

Così, la D’Urso, ha scelto di portare avanti, senza distrazioni, quella che, da sempre, è la sua missione: informare ed intrattenere il pubblico. Un compito che, in un momento difficile come questo, prende ancora più sul serio. Per questo motivo ha previsto non solo la presenza dei suoi opinionisti, come Alda D’Eusanio e Alba Parietti, ma anche quella di esperti ed esponenti delle forze politiche del paese, come Matteo Salvini.

Non potevano mancare, inoltre, anche ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. In particolare, la conduttrice ha richiesto la presenza di alcuni concorrenti eliminati dal Grande Fratello Vip, tra i quali Fernanda Lessa e Valeria Marini. L’attenzione, ancora una volta, è tutta sulle numerose liti avute da Antonella Elia all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Non è escluso, però, che la D’Urso possa tornare sulle parole di Belen nei prossimi giorni durante le dirette di Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha davvero deciso di non rispondere alla Rodriguez o ha solo rimandato lo scontro?