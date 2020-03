Barbara D’Urso, cena con l’ex Felice Massa

editato in: da

Cena con l’ex per Barbara D’Urso che è stata paparazzata in compagnia di Felice Massa. La conduttrice e l’avvocato hanno vissuto una storia d’amore in passato e sembra che l’affetto fra i due sia rimasto. La coppia è stata immortalata dai fotografi del settimanale Chi che hanno seguito l’uscita della presentatrice.

Nelle immagini la D’Urso e Massa sono in auto mentre si recano a mangiare qualcosa. Dalle foto sembrano molto affiatati e in sintonia, così tanto che in molti ipotizzano un ritorno di fiamma. Di certo la love story, nata nel 2013, ha lasciato un bel ricordo in entrambi, tanto che Felice, a sei anni di distanza, continua a frequentare Barbara. Le foto, con ogni evidenza, sono state scattate prima del decreto che impone di rispettare le distanze, e mostrano la presentatrice sorridente mentre si gode la cena con l’ex.

Tempo fa la relazione fra Massa e la D’Urso aveva fatto discutere a causa della differenza d’età fra i due di circa 16 anni. Avvocato in ascesa, lontano dai riflettori della tv, Felice era stato paparazzato più volte con la conduttrice, ma entrambi non avevano mai rilasciato dichiarazioni al riguardo.

La D’Urso è sempre stata gelosa del suo privato e non ha mai parlato molto volentieri dei suoi amori. Nel passato della presentatrice una relazione con il cantautore Memo Remigi, ma anche una laison con Miguel Bosè e con Vasco Rossi. Nel 1982 l’amore con Mauro Berardi, produttore da cui ha avuto i due figli Giammauro ed Emanuele. “È l’uomo che ho amato di più e infatti ci ho fatto due figli. Ho sofferto tanto per questa separazione” ha raccontato lei in passato.

“Mi voglio innamorare – aveva confessato qualche tempo fa, rispondendo alle domande dei fan su Instagram -. Il sesso? Magari… se mi innamorassi. Ma succederà, lo so”. Con Felice Massa sarà di nuovo amore? La conduttrice non ha svelato nulla, di certo il feeling fra gli ex è molto forte, così tanto da far ipotizzare un ritorno di fiamma. Se sarà così ce lo dirà solo il tempo.