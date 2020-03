Live – Non è la D’Urso, Barbara confessa: “Sono lontana dai miei figli”

editato in: da

Nonostante il momento così difficile, Barbara D’Urso continua la sua attività d’informazione tornando in onda con la sua trasmissione Live – Non è la D’Urso. Anche questa volta ha discusso di molti argomenti interessanti, con pochi ospiti in studio e tanti altri in collegamento.

Mentre le emittenti prendono difficili provvedimenti chiudendo molti programmi di intrattenimento per far fronte alle nuove esigenze di sicurezza, Barbara D’Urso rimane in sella al suo show della domenica sera. Anzi, qualche giorno fa è stata annunciata una bella sorpresa: Live – Non è la D’Urso raddoppia il suo appuntamento settimanale, con una nuova puntata che dovrebbe andare in onda il prossimo martedì 24 marzo.

Naturalmente, la conduttrice ha dovuto apportare qualche cambiamento alla trasmissione. Da qualche puntata, infatti, Barbara ha dato letteralmente un nuovo volto a Live – Non è la D’Urso, abbandonando per il momento il gossip e concentrandosi sull’attualità. Già lo scorso appuntamento, sebbene fosse stato annunciato un piccolo spazio dedicato al mondo dello spettacolo, è stato incentrato sulla situazione d’emergenza che il nostro Paese sta affrontando.

Anche stasera Barbara ha preferito mettere da parte rumors e indiscrezioni volti all’intrattenimento del pubblico, prediligendo il suo lavoro da giornalista e fornendo puntuali informazioni ai cittadini. Con lei, tantissimi ospiti importanti in collegamento, tra cui alcuni dei principali protagonisti che in queste settimane stanno affrontando la difficile situazione. Per rispondere ad un momento così buio, Barbara D’Urso ha scelto un look total white: un bel tailleur bianco arricchito con tanti brillantini ha dato luce ad uno studio vuoto.

Nel corso della puntata, la conduttrice ha affrontato molti argomenti. Un occhio di riguardo lo ha avuto per un tema che le sta molto a cuore: la sua battaglia a favore delle donne. Approfittando della presenza dello psichiatra Raffaele Morelli in studio, ha chiesto qualche consiglio per far sì che la convivenza forzata tra partner non si trasformi in un incubo. Barbara stessa ha rivelato la sua ricetta per affrontare questo periodo così delicato.

“Io sono qui e sorrido, ma ho dei momenti di grandissima tristezza. Sono lontana dai miei figli, non posso vederli, ma non scendo in particolari. Io a volte metto la musica e ballo, guardo la televisione e canto” – ha confessato la conduttrice. Anche per la D’Urso il pensiero va ai figli, come era già accaduto qualche giorno fa. Ma non ci fa mai mancare la sua presenza sorridente in tv.