Barbara D’Urso non si ferma: Live – Non è la D’Urso raddoppia

Barbara D’Urso potrebbe raddoppiare il suo appuntamento in prima serata. La conduttrice, che lavora sempre con passione ai suoi programmi, occuperà, con molta probabilità, la fascia serale con Live – Non è la D’Urso per ben due volte a settimana. Un’ottima notizia per i telespettatori più affezionati.

In questi giorni di emergenza sanitaria, Barbara D’Urso sta portando avanti i suoi programmi con grande serietà e dedizione, affrontando le quotidiane difficoltà. Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, va in onda, con Pomeriggio Cinque. La domenica sera, invece, c’è il consueto appuntamento in prima serata con Live – Non è la D’Urso.

Per i fan di Barbara D’Urso e gli appassionati del programma, ci sarebbe un’ulteriore buona notizia: la conduttrice, instancabile, sarebbe pronta a raddoppiare l’appuntamento con Live – Non è la D’Urso che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe andare in onda non solo la domenica sera, ma anche il martedì. Gli ottimi ascolti, d’altronde, non mentono: lo show è particolarmente apprezzato dal pubblico italiano,

La struttura del programma resterebbe pressoché invariata. Una gran parte delle puntate verrà dedicata all’informazione, fornendo notizie sull’emergenza sanitaria che sta colpendo l’Italia e il resto del mondo. In studio, invitati dalla D’Urso, interverranno esperti ed opinionisti per cercare di rispondere a dubbi e curiosità del pubblico.

Una seconda parte del programma, infine, sarà dedicata al gossip e all’intrattenimento. Tante le questioni, tra quelle affrontate da Barbara D’Urso, ancora aperte: la diatriba tra Nina Moric, Luigi Mario Favoloso e la sua famiglia, infatti, non sembra placarsi. Tutt’altro, i colpi di scena sembrano essere all’ordine del giorno. Uno spazio, probabilmente, verrà dedicato anche al Grande Fratello Vip, giunto, ormai, quasi alla fase finale. Immancabili, poi, le cinque sfere, che offrono sempre interessanti scontri e confronti tra i personaggi dello spettacolo più discussi e chiacchierati.

In un periodo in cui i palinsesti televisivi cambiano costantemente, mentre altre sue colleghe si sono fatte da parte, la Barbara D’Urso non solo non molla ma raddoppia. una certezza. La conduttrice, ogni giorno, si impegna per offrire ai suoi telespettatori informazioni aggiornate e servizi interessanti alternandoli a un intrattenimento leggero e divertente. Resta, tuttavia, il blocco per Domenica Live, che, per il momento, non tornerà in onda. Ferme, tra gli altri, anche Silvia Toffanin con Verissimo e Barbara Palombelli con Forum. Assente da Mattino Cinque, invece, Federica Panicucci.

Cosa preparerà la presentatrice per sorprendere e fare compagnia al suo pubblico?