Live: la D’Urso fa scintille anche senza pubblico e fa un regalo al GF Vip

Barbara D’Urso non si arrende, nonostante le mille difficoltà. Anche questa sera è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, uno degli show più amati dal pubblico. E se di solito sono tantissimi gli ospiti che affollano il salottino di Canale 5, questa volta la situazione è stata ben diversa.

Sin dai primi istanti della diretta è stato chiaro che avremmo avuto un appuntamento decisamente insolito. Barbara D’Urso è entrata in uno studio completamente vuoto, come ormai accade da diverse settimane – sono molte le trasmissioni che devono sottostare a rigide normative per la sicurezza pubblica. Lo show ha avuto il via con un annuncio che, in fondo, tutti ci aspettavamo: molti ospiti non hanno potuto raggiungere gli studi milanesi di Live – Non è la D’Urso, a causa del recente decreto sull’emergenza Coronavirus che ha isolato la Lombardia e altre 14 province italiane.

Tuttavia, la conduttrice non si è certo arresa e ha portato avanti il suo programma con grandissima forza di volontà. Con alcuni ospiti in studio – Alba Parietti, Francesco Facchinetti e Candida Morvillo, giusto per citarne alcuni – la D’Urso ha affrontato il tema più scottante degli ultimi giorni, dimostrando ancora una volta quanto sia grande il suo impegno nei confronti di una corretta informazione. Sono ormai molti giorni che Barbara cerca di spronare il suo pubblico ad agire sulla base delle direttive emanate dalle autorità a tutela della salute di tutti i cittadini – ricordate il video diventato virale sul modo corretto di lavarsi le mani?

Inoltre la conduttrice ha avuto in diretta telefonica Fabio Testi Jr, figlio del famoso attore italiano attualmente chiuso nella casa del Grande Fratello Vip 4. Il giovane ha finalmente potuto spiegare come la situazione, a Shanghai, stia pian piano tornando alla normalità e ha lasciato un messaggio per suo padre, che la D’Urso recapiterà alla produzione del GF Vip 4 nel tentativo di rassicurare Fabio Testi: “Noi stiamo bene, non siamo preoccupati per la nostra salute”.

Ma lo spettacolo deve andare avanti: dopo un interessante scambio di opinioni e di informazioni sull’attualità, Barbara ha dato un taglio più leggero alla puntata, accogliendo in studio altri ospiti. Uno dei più attesi era Clizia Incorvaia, ex gieffina reduce da un’esperienza a dir poco incredibile. All’interno della casa, infatti, l’influencer ha trovato l’amore, dopo la fine del matrimonio con Francesco Sarcina. Di temi da affrontare ne avrebbe avuti moltissimi, ma dalla Sicilia non ha potuto raggiungere Milano per intervenire a Live – Non è la D’Urso.