Pupo si scusa con la D’Urso: “Non ne parlerò più”

editato in: da

Pupo si scusa con Barbara D’Urso dopo aver parlato al GF Vip dell’esistenza di un flirt con la conduttrice. Allusioni che avevano fatto infuriare la presentatrice, tanto che era arrivata a smentire la relazione in diretta tv durante una puntata di Pomeriggio Cinque.

Tutto era iniziato nel corso di una puntata del GF Vip dopo l’ennesima lite fra Antonio Zequila e Adriana Volpe. Da settimane infatti l’attore sostiene di aver avuto un breve flirt con la conduttrice che invece nega. “A me è capitato con una donna famosa con la quale ho avuto una storia – aveva commentato Pupo -. È capitato che lei ha negato”. Alfonso Signorini era intervenuto per svelare il nome della presentatrice: “Barbara D’Urso! Ormai possiamo dirlo”.

Nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque la diretta interessata ha deciso di mettere in chiaro le cose. “Oggi alcuni siti riportavano per l’ennesima volta alcune dichiarazioni su una presunta storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo – ha detto la D’Urso -. Piccolo nel senso di età perché credo sia più piccolo di me che ancora dopo anni e ancora al Grande Fratello continua a raccontare di un’ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa”.

“Basta parlare di una presunta storia con me – aveva aggiunto -. Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Alfonso Signorini e soprattutto per la prossima canzone meravigliosa che scriverai. Perché sei un grande cantautore e un grande conduttore. Adesso basta, ok?”.

Poche ore dopo sono arrivate le scuse di Pupo che sui social ha smentito la love story. “Ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda – ha scritto Enzo Ghinazzi, rivolgendosi alla D’Urso -. Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando ‘La storia di noi due’ penserò ad un sogno che, però, non si è mai realizzato. Scusa”.