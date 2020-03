GF Vip, Zequila contro la Volpe, Wanda sgrida la Lessa: le pagelle della quindicesima puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip ci ha regalato grandi emozioni e, ancora una volta, molte sorprese. Dalla lite fra Zequila e Adriana Volpe, alla pace fra Antonella Elia e Valeria Marini, sino alla presa di posizione di Wanda Nara. Al timone dello show Alfonso Signorini che è ormai entrato al meglio nel ruolo di conduttore, rivelandosi sensibile quanto basta nell’affrontare questioni delicate, ma fermo e deciso di fronte a situazioni ambigue o difficili.

Dopo l’eliminazione di Clizia Incorvaia la scorsa settimana e l’addio di Andrea Montovoli, nella casa del GF Vip è successo di tutto a partire dalla lite fra Valeria Marini e Antonella Elia. Le due showgirl sono arrivate alle mani e il loro scontro è stato il primo tema affrontato durante la puntata. Ecco dunque le nostre pagelle ai personaggi e ai momenti clou del quindicesimo appuntamento con il GF Vip.

ANTONELLA ELIA E VALERIA MARINI: 5. Che non si sopportassero l’avevamo capito sin dall’inizio, ma l’astio fra la Marini e la Elia ha superato ogni limite e rischia di diventare un boomerang che si ritorce contro le showgirl. Entrambe infatti hanno personalità forti e storie importanti da raccontar, offuscate da una guerra senza esclusioni di colpi. Valeria provoca Antonella e lei reagisce nel peggiore dei modi. Anche quando Signorini cerca di farle ragionare arrivare a un punto d’incontro è difficile.“Lei è un personaggio che non ha senso […] – tuona la Elia, parlando della rivale -. Completamente fuori da qualsiasi realtà accettabile”. Secca la risposta della Marini: “I suoi giudizi non contano niente. Da quando qua dentro ha detto delle cattiverie nei miei confronti […] Ho appena finito di fare uno spettacolo dove lei non sarebbe nemmeno salita sul palcoscenico”. Signorini è lapidario: “Siete state tutte due inopportune”.

PAOLO CIAVARRO: 8. Eleonora Giorgi è fiera di suo figlio e ne ha tutte le ragioni. Non solo nella casa del GF Vip si è dimostrato sempre rispettoso e gentile, ma è anche una persona sincera e libera da pregiudizi. Quando Signorini lo mette di fronte al mistero sull’età di Clizia non fa una piega. L’influencer, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe superato i 35 anni e ne avrebbe addirittura 40. La sua risposta è perfetta: “Ma chi se ne frega!”, commenta, ribadendo la volontà di vivere la loro love story fuori dal reality. Bravo, così si fa!

ANTONIO ZEQUILA: 4. Lo scontro con Adriana Volpe non gli fa onore, ma l’attore continua a confermare di aver avuto una laison con lei. La conduttrice smentisce (e alla fine della puntata lo fa anche Valeria Marini) e lui si infuria. “Sei pessima! Non sopporto le persone bugiarde!”, tuona. Ma la Volpe non ci sta, decisa a dire la sua: “Se fosse vero, di cosa mi dovrei vergognare? […] Adesso va bene tutto ma fino a un certo punto. Giuro su mia figlia […] Vergognati!”. Qualunque sia la verità forse sarebbe stato meglio non insistere ancora sulla questione.

WANDA NARA: 7. Finalmente la moglie di Icardi ha tirato fuori le unghie e si vede. Dopo un inizio non proprio esaltante, l’opinionista del GF Vip è entrata nel ruolo alla perfezione. Così bacchetta i concorrenti senza esitazione e riesce a mettere a tacere persino Fernanda Lessa, impegnata nell’ennesima lite con Antonella Elia.

ASIA VALENTE: 4. Le scuse della star di Instagram, che aveva definito “down” Sossio Aruta, usando la parola come termine dispregiativo, non convincono nemmeno Alfonso Signorini. Il conduttore sbotta di fronte all’incredulità di Asia, che forse non si rende conto quanto sia grave ciò che ha detto. “Non bastano scuse – replica il giornalista – è orribile che si sentano ancora questi termini in tv, non devono essere usati mai più, dobbiamo smetterla perché i Down sono persone dotate di grande acume e intelligenza”.

FABIO TESTI: 7. L’attore abbandona la maschera del duro e del seduttore, per indossare semplicemente i panni di un padre che sente la mancanza dei suoi figli. Da giorni Testi è preoccupato per il figlio che si trovava a Shanghai quando è scoppiata l’epidemia di Coronavirus. “Non riuscire a parlare con i miei figli è brutto – dice dopo aver visto un videomessaggio -, io sono nato mammo, io sono qui e non andrò via, ma chiedo al pubblico che mi faccia uscire, perché davvero io ho bisogno di stare con i miei figli”.