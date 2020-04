Paola Perego svela cosa pensa di Barbara D’Urso dopo le critiche di Lucio Presta

editato in: da

Paola Perego svela su Instagram cosa pensa di Barbara D’Urso dopo le parole, durissime, del marito Lucio Presta. Il manager dei vip qualche settimana fa aveva pubblicato una lunga lettera su Facebook in cui aveva criticato aspramente la presentatrice e le sue trasmissioni.

“Posto – aveva scritto Presta – che l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?”.

Parole che erano state condivise anche dalla Perego sui social e che avevano messo in luce una guerra fredda che, probabilmente, dura da anni, visto che gli artisti di Presta, per sua ammissione, non partecipano alle trasmissioni della D’Urso. In questi giorni Paola ha deciso di confidarsi con i follower su Instagram, rispondendo alle loro domande. Quando le è stato chiesto cosa ne pensasse della conduttrice di Pomeriggio Cinque, non si è tirata indietro.

La sua risposta è stata piuttosto eloquente: tre scimmie che indicano “non guardo, non sento e non parlo”. Un no comment che vale più di mille parole. La Perego ha poi parlato del rapporto con le altre colleghe, in particolare con Lorella Cuccarini che ha definito “davvero una bella persona”, spigando che “certo che siamo amiche”. Paola ha affermato di stimare anche Iva Zanicchi e Alda D’Eusanio, mentre su un programma con Simona Ventura ha aggiunto: “Un programma insieme sarebbe divertente. Siamo artisticamente molto diverse”.

Secondo alcune indiscrezioni, Paola Perego potrebbe tornare di nuovo in tv al timone della nuova edizione della Talpa. “Ho preso una breve periodo di pausa – ha confessato lei – per la nascita del piccolo Pietro e per scrivere un libro”. Pietro è il primo nipote della conduttrice, figlio di Giulia Carnevale nata, insieme a Riccardo, dall’amore di Paola per il calciatore Andrea Carnevale. Da subito il piccolo ha rubato il cuore della nonna, che su Instagram ha raccontato spesso l’emozione di stringerlo fra le braccia.