Paola Perego e gli attacchi di panico: “Uscivo con gli psicofarmaci in borsa”

Paola Perego si mette a nudo. A 53 anni (54 ad aprile 2020), moglie appagata e nonna felice di un nipotino di un anno e mezzo, la conduttrice ha pensato fosse arrivato il momento giusto per raccontare i suoi anni bui. E “il mostro“, come lo chiama lei, con cui ha convissuto per tanto tempo: gli attacchi di panico“.

Paola lo ha fatto mettendo le sue emozioni, paure, difficoltà, nero su bianco, in un libro Dietro le quinte delle mie paure, edito da Piemme, in uscita ad aprile 2020.

Ha raccontato: “Ne ho sofferto per una trentina d’anni, quasi tutta la vita. Non sono mai stata più forte del Mostro, nessuno è più forte degli attacchi di panico. Però ho provato a conviverci, a volte vincendo, a volte perdendo, ma restando sempre ancorata ai miei punti fermi”.

Come anticipo, Paola ha postato sul suo account Instagram un estratto del libro, che dice:

Nessuno avrebbe detto che in quegli anni, dietro il velo dorato della conduttrice di successo, potessero esserci disturbi alimentari, il panico, ‘angoscia, la malinconia. Per strada mi fermavano per fare foto e io con i miei psicofarmaci in borsa sorridevo senza nemmeno sapere perché. Prima di ogni puntata della Talpa prendevo la mia dose di pillole e ricordo bene che dovetti aumentare la quantità, quando nel reality show cominciarono le prove di coraggio dei concorrenti.

Tempo fa, ai microfoni di Verissimo, aveva raccontato: “Il primo attacco di panico non lo scordi mai. Io avevo sedici anni, ero in macchina, mentre tornavo dal cinema e mi mancava l’aria. In generale, quando mi arrivavano le crisi scrivevo molto, così ora ho deciso di raccogliere i miei diari e di scrivere questo libro per raccontare la mia esperienza e far capire agli altri che se chiedi aiuto è molto più facile guarire”.

E ha aggiunto: “Chi ha gli attacchi di panico si sente debole, pensa che gli altri siano tutti più forti e si vergogna a dirlo”.