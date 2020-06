Totti, dedica a Ilary per i 15 anni di matrimonio: “Sei unica”

editato in: da

Ilary Blasi, marito, figli e sorelle: tutto l’amore per la sua famiglia

Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano 15 anni di matrimonio. Sposati dal 15 giugno del 2005, la coppia, dopo tre lustri e tre figli, è ancora innamoratissima e complice come il primo giorno.

Francesco, sempre molto attento e carino verso Ilary, le dedica sul suo profilo Instagram alcune stories: foto in sequenza che li ritraggono insieme, negli anni, soli o con i figli, con il sottofondo della canzone “Unica” di Antonello Venditti.

“Noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo, Noi due che dell’errore, abbiamo fatto amore, Noi due, due arterie diverse dello stesso cuore, Tu, ora dove sei?”

Tra l’altro, coincidenza o forse no, “Sei unica” è stata anche la prima dedica di Totti a Ilary, scritta su quella famosa maglietta sollevata dopo il gol segnato nel derby del 10 marzo del 2002. Loro si erano appena fidanzati (la storia non era ancora nota) e Francesco le aveva voluto far capire, platealmente, i suoi sentimenti. Altra coincidenza numerica, il 10 marzo sarà anche la data della nascita della loro terza figlia Isabel.

Il loro amore, insomma, è scritto nelle stelle e nei numeri…Auguri Francesco e Ilary!