La Blasi e Bastian Muller a New York per Ilary. Ma Totti dice no ai figli in tv

Anno nuovo, nuovo capitolo di una serie di cui si è parlato tantissimo. Ilary Blasi torna a gennaio con quello che potremmo definire il sequel di Unica: stavolta c’è il suo nome nel titolo, a conferma di quanto sia ilarycentrica rispetto alla precedente. Per la Blasi è iniziata una nuova vita ed è su questa che si concentrano i cinque nuovi episodi che saranno disponibili solo su Netflix. E intanto si vocifera che l’ultimo viaggio a New York con il suo Bastian Muller sia stato proprio il set di alcune scene della nuova docuserie.

Ilary, il sequel di Unica su Netflix

Cosa ci fa Ilary Blasi da una cartomante? A svelarlo è il trailer di Ilary, la serie sequel di Unica in uscita su Netflix il prossimo 9 gennaio 2025, diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia.

Fonte: Ufficio stampa Netflix

“Autentica, brillante e irresistibile, con il suo inconfondibile mix di ironia e fascino”, come recita il comunicato della piattaforma streaming, la conduttrice si fa leggere i tarocchi per svelare il suo futuro. A differenza della serie precedente, questi cinque nuovi episodi sono interamente incentrati sulla nuova vita della Blasi dopo la separazione dal marito Francesco Totti.

Un nuovo capitolo che l’ha vista divisa tra gli impegni professionali e la vita privata: “”Una donna in grado di far coesistere gli aspetti più glam delle giornate sotto i riflettori a quelli più riservati e intimi; che vive ogni giorno della sua vita così come è abituata a raccontarsi: con autoironia e leggerezza. Una vita che, adesso, è di nuovo pronta a riprendere il suo cammino con la solita determinazione, la simpatia di sempre, le amiche di sempre e Bastian, che per la prima volta vedremo e sentiremo raccontarsi, a partire dal giorno del loro primo incontro”.

Ilary Blasi a New York col suo Bastian

Bastian Muller è tra i protagonisti di Ilary, lui che è riuscito a conquistare il cuore della conduttrice sin dal primo incontro a New York. Non è un caso, dunque, che si vociferi che l’ultimo viaggio della Blasi nella Grande Mela non sia stato una semplice fuga romantica con il compagno, piuttosto il pretesto per tornare nei luoghi in cui questa relazione è nata ormai quasi un anno fa.

Non solo Muller sarà presente, ma potrebbe esporsi per la prima volta da quando ha iniziato a fare coppia fissa con la Blasi, lui che non ama mostrarsi sui social ed è piuttosto riservato. Lo aveva già anticipato Gabriele Parpiglia ai microfoni di RTL 102.5, con tanto di data di uscita, svelando anche un altro retroscena che riguarda l’ex marito.

Fonte: Ufficio stampa Netflix

Il veto di Francesco Totti sui figli

Lo storico capitano della Roma, stando sempre alle parole di Parpiglia, avrebbe posto un veto sul coinvolgimento dei figli Cristian, Chanel e Isabel: “Non ci saranno i figli perché Totti non avrebbe dato l’autorizzazione a farli comparire nel nuovo docufilm”, queste le sue parole in radio.

Una decisione che arriva dopo le ultime questioni relative alla separazione – si sono incontrati in tribunale proprio all’inizio del mese -, in particolare proprio all’affidamento dei figli.