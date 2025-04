Ascolti tv del 15 aprile, Fuochi d’artificio contro Il turco

Serata di fiction in tv: debutta su Rai 1 "Fuochi d'artificio" e si scontra con Can Yaman ne "Il turco" su Canale 5: chi vince gli ascolti?

Anna Lamosa è Marta in "Fuochi d'artificio"

Una serata di grandi fiction quella di martedì 15 aprile. Su Rai 1 ha debuttato la nuova mini serie, Fuochi d’artificio, mentre su Canale 5 è tornato Il turco con Can Yaman.

Nell’ambito delle iniziative per l’80° anniversario della Liberazione, Rai 1 ha mandato in onda il primo episodio della serie, Fuochi d’artificio. I prossimi appuntamenti sono per il 22 e il 25 aprile. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori. Stanchi di essere trattati come bambini, quando per caso scoprono che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni, decidono di aiutare in segreto i partigiani. I quattro giovani amici assumono così l’identità del fantomatico “Sandokan”, il ribelle che mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle.

Su Canale 5 Can Yaman torna nei panni de Il turco. Mentre su Italia 1 è andato in onda un nuovo appuntamento con Le Iene Show. Su Rete 4 Bianca Berlinguer ha presentato È sempre Cartabianca dove si è parlato di Donald Trump e della sospensione dei dazi per 90 giorni.

Su Rai 2 il protagonista è stato Enrico Brignano con Ma… diamoci del tu e su Rai 3 abbiamo ritrovato Un giorno in pretura.

Prima serata, ascolti tv del 15 aprile: vince Fuochi d’artificio

Su Rai 1 Fuochi d’artificio incolla al piccolo schermo 2.961.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale5 il secondo e ultimo appuntamento con Il turco ha conquistato 1.761.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Rai2 Ma… Diamoci del Tu! con Enrico Brignano intrattiene 866.000 spettatori pari al 5.6%.

Su Italia1 Le Iene interessa 1.666.000 spettatori con il 12.7%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 495.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 680.000 spettatori (4.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.589.000 spettatori e il 9.7%. Su Tv8 Dinner Club ottiene 272.000 spettatori con il 2%. Sul Nove xXx raduna 276.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time, dati del 15 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.555.000 spettatori (23.6%), mentre Affari Tuoi raduna 6.237.000 spettatori (30%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.568.000 spettatori pari al 12.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 501.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.368.000 spettatori (6.8%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.140.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.588.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 969.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 910.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.818.000 spettatori (8.9%). Su Tv8 Foodish totalizza 374.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 489.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 15 aprile

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.749.000 spettatori pari al 24.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.188.000 spettatori pari al 28.7%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.616.000 spettatori (15.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.526.000 spettatori (18.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (464.000 – 4.4%), Blue Bloods totalizza 572.000 spettatori con il 4.3% nel primo episodio e 709.000 spettatori con il 4.1% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 280.000 spettatori (2.3%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 504.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.117.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 994.000 spettatori (5.6%) e Riserva Indiana sigla 881.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa appassiona 928.000 spettatori (5.4%). Su La7, in replica, Famiglie d’Italia raduna 175.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 Casa contro Casa ha conquistato 213.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 414.000 spettatori con il 2.7%.