Francesco Totti e Noemi Bocchi, cos’è successo davvero dopo il caso Jacobelli

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi

La presunta crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra ormai appartenere al passato. La coppia è stata infatti vista felice e unita all’uscita di un party di Halloween alla quale hanno partecipato i loro figli e, delle voci che si sono rincorse in merito a un possibile tradimento, non c’è neanche l’ombra. È pur vero che, dopo l’esplosione del caso seguito alla separazione da Ilary Blasi, l’ex Capitano della Roma ha preferito mantenere la giusta riservatezza sul suo rapporto con la nuova compagna, per proteggere se stesso e i suoi figli da ulteriori scandali. Nelle ultime settimane, però, l’armonia di coppia è stata minata dalle voci – confermate pure dalla diretta interessata Marialuisa Jacobelli – secondo le quali il Pupone avrebbe tradito la sua Noemi.

Cos’è successo davvero tra Totti e Noemi dopo le voci di tradimento

Le indiscrezioni sono state molto più che insistenti, ma sembra che Francesco Totti e Noemi Bocchi abbiano superato questo momento di ulteriore crisi come hanno fatto spesso in questi tre anni di relazione. E, dalle immagini comparse su Chi, pare proprio che la felicità sia quella di un tempo. La coppia è stata infatti vista uscire da una festa di Halloween alla quale hanno partecipato i loro figli e dei problemi non filtra neanche l’ombra.

I due sono reduci da una vacanza a Miami nella quale hanno certamente avuto modo di chiarirsi e lasciarsi alle spalle tutti i sospetti intorno alla sincerità di Francesco Totti. Il piccolo flirt era stato confermato dalla giornalista sportiva che, raggiunta telefonicamente da un settimanale, aveva dato un seguito alle voci che la vedevano al fianco dell’ex calciatore oggi felice dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi. “Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio”, ha detto Jacobelli a Valerio Staffelli, che l’ha raggiunta per premiarla con un Tapiro d’Oro: “Due più due fa sempre quattro. Ma ho deciso di non parlare”, ha concluso.

La reazione di Totti alle indiscrezioni

L’ex calciatore non è solito replicare immediatamente alle voci che lo vedono coinvolto negli scandali più disparati. L’aveva fatto per smentire, in prima battuta, la separazione dalla moglie respingendo tutte le accuse mosse nei suoi confronti e che parlavano anche di una relazione con Noemi Bocchi, ma successivamente ha parlato davvero poco. Dopotutto, è abituato a essere bersaglio di facili pettegolezzi e preferisce mantenere sempre la linea della riservatezza.

L’ha fatto anche quando ha ricevuto l’ennesimo Tapiro da Striscia la Notizia, verso il quale si è mostrato perfino seccato: “Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri”. In quel momento, si trovava a Miami con Noemi Bocchi e probabilmente desiderava non avere interferenze. In questi due anni, quelli seguiti al divorzio, è stato detto tutto e il contrario di tutto. Di certo, ha voltato pagina da tempo e il suo matrimonio appartiene ormai a un passato molto lontano. Ilary Blasi ha provato ad andare avanti con Bastian Muller, con il quale condivide la sua vita da quasi due anni e che tiene lontano dalla vita pubblica.