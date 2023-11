“Unica”, le lacrime di Ilary e la scelta (più comoda) di dire la sua verità

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Ilary Blasi, una vita tra tv e grandi amori. La sua storia in foto

Unica il docu-film su Ilary Blasi in arrivo il 24 novembre su Netflix è senza dubbio la bomba della stagione. Non solo perché arriva all’improvviso senza nessuna anticipazione o battage pubblicitario a distanza, ma soprattutto perché promette di dissipare molti dubbi sull’ affair sentimentale che più di ogni altro ha monopolizzato l’attenzione degli ultimi anni e scatenato un vero e proprio inferno mediatico: la separazione Ilary-Totti.

A ridosso del loro addio, dopo 20 anni di amore e tre figli, avvenuto a luglio 2022 a seguito del presunto tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi, Francesco aveva rilasciato una intervista al Corriere in cui aveva detto la sua, per difendersi e in qualche modo sottolineare come la vittima non fosse soltanto Ilary, che la crisi andava avanti da tempo (ante-Noemi) e che l’infedeltà ci fosse stata da ambo le parti.

Da Ilary invece sempre e solo silenzio, tranne qualche frecciatina nei vari programmi. Anche quando andò ospite dall’amica Silvia Toffanin, a Verissimo, ad aprile 2023, prima intervista pubblica dopo la separazione, l’argomento fu solo sfiorato. E la delusione di chi voleva sapere la sua versione cocente. E poi la vendetta della relazione con Bastian, cominciata a dicembre, pochi mesi dopo la rottura. Della serie: “Il periodo del lutto è durato pure troppo”.

Infine, fedele al detto la vendetta va servita su un piatto freddo, Ilary ha scelto di dire finalmente la sua nel modo – siamo onesti – più facile e comodo: quello di un docu-film, costruito e scelto come vuole lei, senza contradditorio né domande scomode in diretta.

Un docu-film che fin dal trailer e dai primi estratti promette scintille: sia chiaro “Io Francesco l’ho sposato per amore”. “Solo quando ho visto un marito diverso, è cominciato il disastro”. E ancora: “Dovevo credere a lui o ai giornalisti?”

Senza aver visto ancora nemmeno un fotogramma del documentario siamo sicuri che Ilary ne uscirà vincente: perché montaggio, interviste (a sorelle, mamma e amiche) e dichiarazioni costruiranno intorno a lei un fortino di amore, empatia, sostegno dal quale sarà difficile uscirne. Non è una intervista doppia alle Iene, non è nemmeno una intervista “bestiale” alla Fagnani: è un format concepito, girato per celebrare Ilary. Chiaro ed evidente fin dal titolo: Unica. Riferimento alla dedica che le fece Totti nella famosa partita e usato per ribadire il concetto: “Come me nessuna più”.

Sarà senza dubbio bellissimo, come lo è lei, commovente, anche divertente, ma a senso unico. Senza possibilità che nessuno smentisca o provi con domande scomode a far uscire un’altra verità.

A meno che Francesco, da qui a qualche mese non decida di fare lo stesso, con un altro docu altrettanto celebrativo. “La verità del Pupone” oppure “La resa dei conti (o dei rolex)”. Noi, va detto, rimpiangiamo la coppia che per un attimo ci aveva illusi di essere i nuovi Sandra e Raimondo, con la loro simpatia, le loro gag, la loro complicità. Quando Ilary aveva detto divertita in una intervista doppia: “Una cosa bellissima di Francesco? Che dopo 20 anni mi guarda con gli stessi occhi. Infatti ogni tanto gli dico ‘oh ma che te sei impallato?”. Ecco, senza dubbio impallato Francesco lo è anche adesso, da quando ha saputo dell’uscita di Unica. Ora però aspettiamo il rimpallo.