Fonte: IPA Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Quarantaquattro anni appena compiuti e tutta una vita davanti, per Maria Elena Boschi, che si racconta proprio nel giorno del suo compleanno. La Capogruppo di Italia Viva è stata infatti raggiunta dai microfoni di Un giorno da pecora il 24 gennaio, a cui ha avuto l’occasione di spiegare perché non abbia ancora sposato il suo fidanzato e rivelare cosa avrebbe voluto fare realmente nella sua carriera. Niente a che vedere con la politica, s’intende, ma qualcosa di molto vicino a quello che oggi conduce il suo compagno Giulio Berruti. Vi state chiedendo se il suo sogno era quello di fare l’odontoiatra? Piccola anticipazione: no.

Maria Elena Boschi, perché non ha ancora sposato Giulio Berruti

Si parla di matrimonio ormai da molti anni, ma Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non sono ancora marito e moglie. Non che abbiano bisogno di un contratto per ufficializzare il loro amore, anzi, hanno più volte raccontato di essere felicissimi così. Sono anche diventati zii e si godono i nipoti, mentre per i figli ritengono di avere ancora del tempo ma di desiderarli molto. Le nozze, però, rimangono in programma anche se ancora la data non è stata decisa ed è ben lontana dall’essere confermata. Ma perché? A rivelarcelo è stata proprio lei.

“Non è previsto, salvo sorprese di stasera. Lui aspetta che sia io a chiederglielo, dice che per quanto lo riguarda è come se fossimo sposati. Io però aspetto sempre che mi sorprenda”, ha spiegato a Un giorno da pecora, in cui si è anche dilungata sul primo incontro e sull’emozione che ha provato nel trovarsi di fronte a colui che oggi considera l’uomo della sua vita. “Lui mi aveva creato ansia dicendo che il tavolo dove stavamo mangiando era antico e di grande valore. E io, complice l’agitazione tipica del primo incontro, a un certo punto stavo cadendo dalla sedia. Oltretutto, facendolo, ho rovesciato anche il bicchiere di vino”.

La carriera alternativa di Maria Elena Boschi

Oggi è una donna affermata, con una lunga carriera alle spalle e di fronte a sé. E non tornerebbe indietro, ma se proprio dovesse farlo, l’alternativa alla carriera politica sarebbe molto vicina a quella strada imboccata dal suo fidanzato Giulio Berruti: “Sono molto felice e orgogliosa del mio percorso politico, ma se avessi la possibilità di tornare indietro allora farei una cosa completamente diversa. Non so, l’attrice ad esempio, una cosa più creativa e fantasiosa”, ha spiegato.

Eppure, l’idea di lasciare la politica le era pure venuta in mente, nel 2016, quando aveva dichiarato di abbandonare il suo ruolo nel caso in cui il referendum costituzionale fosse andato male. Eventualità che poi si è verificata, ma lei è rimasta al suo posto: “Ho sbagliato a dirlo ma ero molto presa dall’entusiasmo e l’ingenuità dei 30 anni. Oggi ho capito che bisogna imparare dalle sconfitte e dai fallimenti”.

Della sua educazione cattolica mantiene tutti i capisaldi e, addirittura, attribuisce i meriti del suo grande eloquio alle letture in chiesa che avrebbero abbattuto l’altissimo muro della sua timidezza. Ma Maria Elena Boschi sa anche essere divertente, quasi pittoresca, e nel momento verità per i suoi 44 anni ha raccontato di aver esagerato con l’alcool solo raramente: “Raramente, perché ho una resistenza da alpino, mi piace mangiare e bere bene, anche se lo faccio davvero molto raramente. Secondo me rispetto alla resistenza batto anche molti uomini”, ha svelato.