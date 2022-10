Maria Elena Boschi e Giulio Berruti inseparabili: la coppia pronta alle nozze

Fonte: Getty Images Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

Altro che crisi, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sembrano ogni giorno più felici, e la voce delle imminenti nozze si fanno sempre più insistenti. Paparazzati al settimo cielo, durante la cena per il compleanno dell’attore, la coppia si lascia andare a gesti romantici per strada, e il settimanale Chi parla di un matrimonio dietro l’angolo. I due avevano già rinviato il giorno del sì negli scorsi mesi, per i troppi impegni, ma pare che non abbiano più voglia di aspettare, e stiano organizzando il tutto in modo top secret.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti più felici che mai

Se la prima parte del 2022 è stata quella degli addii, da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a Ilary Blasi e Francesco Totti, fino a Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, l’autunno è iniziato all’insegna dell’amore, con tante coppie vip che pensano al matrimonio: tra questi anche Maria Elena Boschi e Giulio Berruti che, paparazzati dal settimanale Chi, sono apparsi più felici e innamorati che mai.

Se nell’ultimo anno si era parlato spesso di crisi, questa, che fosse vera oppure no, appare un ricordo lontano. In occasione del trentottesimo compleanno dell’attore, la coppia ha festeggiato in un ristorante di Roma, e dopo si è concessa una romantica passeggiata tra le vie della capitale, tra effusioni a favore di flash.

Nessuna crisi, anzi, le immagini parlano chiaro, tra i due c’è una grande intesa e un amore che non è stato scalfito dai tanti (troppi?) impegni di lavoro, che pare siano stati alla base delle nozze non ancora celebrate. Iniziata nei primi mesi del 2020, la loro relazione era stata sempre sulla bocca di tutti, per questo connubio insolito tra la politica e il cinema. E in tanti non avrebbero mai puntato sulla riuscita di questa relazione, che, a quanto pare, sta invece dando i suoi frutti.

Boschi e Berruti presto sposi?

Sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che non sbaglia mai su questi temi, parla di nozze imminenti tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. I due, secondo le voci, avrebbero dovuto celebrare il matrimonio già la scorsa primavera, ma, a causa dei tanti impegni lavorativi dei due, specie dell’attore, l’unione era stata rimandata.

Notizia che, all’epoca, aveva subito fatto gridare alla crisi, smentita poi dai fatti: Maria Elena e Giulio sono ancora insieme e innamoratissimi. Dunque, rilancia Chi, il matrimonio ci sarà, e a breve.

Secondo altre voci di corridoio, i due starebbero organizzando tutto in gran segreto, lontano dalle luci dei rotocalchi rosa, così come hanno vissuto la loro relazione fino ad oggi. Non l’hanno mai nascosta, questo è vero, ma non ne hanno mai fatto pubblicità, e ne hanno parlato poco e niente nelle interviste, altro motivo per il quale si è ipotizzata spesso una crisi di coppia.

Le nozze potrebbero essere celebrate verso la metà del 2023, probabilmente nell’amata campagna toscana, dove si trova la villa dei genitori della Parlamentare, appena rieletta. E un figlio? Fonti vicine alla coppia dicono che non è escluso, e potrebbe arrivare subito dopo la consacrazione del loro amore.