Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, altro che crisi: innamorati più che mai

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

La loro è una coppia che continua a infiammare le pagine di cronaca rosa: i giornali gridano alla crisi ogni due settimane, eppure Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non potrebbero essere più innamorati. Lo dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, che hanno immortalato la coppia felice e sorridente per le strade di Roma.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, tenere effusioni per le strade di Roma

Altro che crisi: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono più innamorati che mai. La parlamentare e l’attore sono stati paparazzati per le strade di Roma felici e raggianti, mentre si scambiano baci appassionati. La Boschi, vestita con un abitino in jeans e stivali, si stringe a Berruti, che l’abbraccia e le sorride con uno sguardo che vale più di mille parole.

Il settimanale Chi li ha seguiti per le vie della Capitale in una giornata di festa – quella del 25 aprile – che hanno trascorso insieme, finalmente sereni e lontani dagli impegni di lavoro. Impossibile non notare il loro affiatamento, tra chiacchiere mano nella mano, una passeggiata al parco con il cane, effusioni a pranzo e gesti che non possono che mostrare tutta la complicità di una coppia innamoratissima.

La relazione tra la Boschi e Berruti ha fatto discutere fin dal primo momento, eppure entrambi hanno sempre smentito con piccoli gesti – ma significativi – ogni voce di crisi: la loro storia d’amore, sbocciata più di un anno fa, sembra procedere a gonfie vele. Ed è proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini a svelare dei dettagli sul loro rapporto.

La parlamentare e l’attore infatti pare che convivano tra le loro due case, un po’ a casa di lui ai Parioli, un po’ a casa di lei in centro (senza rinunciare alla propria indipendenza), e anche se ci sono gli impegni di lavoro di entrambi a tenerli separati, ogni momento libero è quello giusto da trascorrere insieme.

Maria Elena Boschi, l’amore con Berruti è sempre più intenso

Non c’è dubbio: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non potrebbero essere più felici. Tra i loro progetti c’è quello di costruire una famiglia, e ovviamente il matrimonio, anche se al momento stanno vivendo la loro storia d’amore godendosi ogni momento.

Che ci sia un impegno tra i due lo dimostra il meraviglioso anello che la parlamentare sfoggia all’anulare sinistro dallo scorso San Valentino, e che ha mostrato anche di recente su Instagram, durante la sua breve trasferta a Imola per assistere al Gran Premio di Formula 1. Anche in quell’occasione, sebbene Berruti non fosse presente nei suoi scatti social, il gioiello di fidanzamento non era passato inosservato.

Del resto i due non hanno mai fatto mistero di voler pronunciare il fatidico sì e giurarsi amore eterno: “Con Giulio sogno di diventare mamma. Lo sogno da sempre. Accanto a lui viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia”, aveva confessato la Boschi qualche tempo fa a Verissimo. E chissà che il loro desiderio non si realizzi presto: noi non vediamo l’ora di vedere la deputata in abito bianco.